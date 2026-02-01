Российского бизнесмена похитили и убили в Таиланде: останки его тела нашли в пяти разных местах

Бизнесмен пропал при загадочных обстоятельствах Источник: Pattaya News

30-летний Михаил Емельянов пропал в Таиланде 7 января 2026 года. Мужчина перестал выходить на связь после встречи с партнером по бизнесу. Сегодня останки его тела нашли в пяти разных местах недалеко от местного пруда. Рассказываем всё, что известно об этом происшествии.

Михаил пропал при загадочных обстоятельствах 23 дня назад. По данным Telegram-канала Baza, он заранее предупредил родных о том, что если не будет отвечать в течение двух часов, то нужно бить тревогу и начинать поиски. После этого он отправился на встречу с бизнес-партнером.

Он успел отправить родственникам фотографию своего товарища, адрес его дома, контакты и попросил отслеживать геолокацию. Вскоре связь с мужчиной оборвалась, и по его же инструкции родные начали поиски.

Источник: Baza / Telegram

Мать 30-летнего бизнесмена прилетела в Таиланд и подала заявление в местную полицию о пропаже сына. Правоохранители начали расследование.

«В ходе расследования обнаружили сообщения с угрозами, в которых содержалось требование вернуть долг, превышающий 120 000 долларов США (более 9 миллионов рублей)», — говорится в сообщении издания Pattaya News.

Останки тела Михаила нашли в пяти разных местах Источник: Pattaya News

Полиция считает, что мотив убийства Михаила связан с этим неоплаченным долгом, который, как сообщается, возник из-за неудачного партнерства. В убийстве подозревают товарища россиянина.