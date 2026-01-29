НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Происшествия «Ждали, пока совсем худо не станет»: что творится в интернате Прокопьевска, где произошла массовая гибель пациентов

«Ждали, пока совсем худо не станет»: что творится в интернате Прокопьевска, где произошла массовая гибель пациентов

Откровения сотрудников учреждения, проживающие которого оказались в больнице

107
По словам сотрудников, 26 января число заболевших выросло с 50 до 74

По словам сотрудников, 26 января число заболевших выросло с 50 до 74

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Около недели не утихают обсуждения вокруг психоневрологического интерната Прокопьевска Кемеровской области, где постояльцев массово скосил грипп. На волне резонанса, как и всегда, ситуацию взяли на контроль всевозможные ведомства, начались проверки, но официально причину вспышки пока никто и не озвучил.

В это время в редакцию NGS42.RU за помощью обратились сотрудники учреждения. По их словам, произошедшее — не случайность, а закономерный итог того, как последние годы душевнобольных изводили сгнившей едой, морозом и безразличием. Подробнее о происходящем за закрытыми стенами публикуем по просьбе персонала.

Несколько месяцев назад прокопьевский интернат для душевнобольных уже мелькал в сводках новостей. На всю страну стало известно, что безвольных постояльцев кормили протухшими полуфабрикатами, мясом и овощами. Фотографии отвратительных пайков отправляли сами сотрудники — по их словам, выдавать блюда в таком виде их заставляли, от чего они и устали.

После вспышки гриппа, из-за которой в больницу уехало больше 50 постояльцев интерната, работники вновь вышли на связь с редакцией. Персонал попросил о помощи — опубликовать их откровения о работе в учреждении, где, по их словам, психбольных планомерно изводят.

«Кошмара раньше не было»

По словам работников, скандал с питанием в сентябре всё же заставил силовиков и инспекторов навестить учреждение. Нарушения, разумеется, нашли. Но стоило проверяющим уехать, как проживающих снова стали кормить гнильем.

Источник: «Яндекс Карты»
Источник:

«Яндекс Карты»

А к середине ноября постояльцев стала валить с ног непонятная «зараза». Вспышку, как говорит персонал, руководство интерната решило скрыть, карантин тоже не вводили.

 — У них резко выросла температура. Они приходили в медпункт, говорили, что сильно болит голова, у кого-то кашель, сопли были. Медсестра говорила, что не знает, что происходит, но жаропонижающие им запрещено выдавать. Никто в больницы их не вез, ждали чего-то, — вспоминает Марина (имя изменено по просьбе сотрудника, который боится увольнения. — Прим. ред.).

В новогоднюю ночь и январские каникулы, по словам работницы, больным стало совсем худо. Но госпитализировали большинство только после того, как всё вылилось в соцсети. В дом-интернат тут же приехали правоохранители и инспекторы из Минсоцзащиты, Роспотребнадзора и Минздрава.

Марина и ее коллеги хотели рассказать о ноябрьских событиях проверяющим, но директор Елена Морозова их якобы не пустила.

— Понимаете, никто не хочет нас слышать. Столько дней ищут причину, а к нам, сотрудникам, так никто и не подошел поговорить. Я работаю в интернате около 10 лет, до этого тут трудился мой родственник, но такого кошмара никогда не было, — признается Марина.

По мнению собеседницы, вирус в учреждение, скорее всего, занес один из постояльцев, которого возили на обследование в горбольницу еще в ноябре. А распространилась зараза так моментально и легко из-за слабого здоровья проживающих. Причем Марина уверяет: виноваты не хронические психические заболевания или возраст, а иммунитет, который планомерно убивали последний год. По факту людей почти три месяца не лечили.

По словам работников, душевнобольных всё так же систематически кормят подгнивающей едой, морозят в жилых корпусах и не лечат от простуды. В целом есть и такие сотрудники, которые относятся к душевнобольным старушкам и дедушкам как скорым гостям морга.

— Во многих зданиях, особенно внизу, холод неимоверный. Все жаловались, а хуже всего в четвертом корпусе, где лежачие, представьте, каково им. Нам меняли батареи, но это не помогло. Сейчас-то, конечно, перед приездом проверяющих выкрутили всё на полную, окна позакрывали, — отмечает Марина.

Ко всему прочему персоналу, что искренне сопереживает пациентам, якобы планируют урезать зарплату. По словам Марины, кому-то уже сократили число смен, перераспределив нагрузку на одного человека, другим пригрозили убрать дополнительные выплаты.

— Нам объяснили это тем, что учреждению просто нечем платить зарплату. В бюро сказали: «Денег в бюджете на вас нет», — заявили прокопчане.

Проглядели туберкулез

Другая сотрудница, Анна (имя изменено по просьбе героини, которая боится увольнения. — Прим. ред.), тоже подтвердила, что в учреждении систематически нарушают правила СанПиН. К примеру, из-за отсутствия нужного оборудования работники кухни вынуждены измельчать мясо, рыбу, овощи и готовую еду для лежачих в одной мясорубке.

Источник: Прокопьевский ДИ для граждан, имеющих ПР / VKИсточник: Прокопьевский ДИ для граждан, имеющих ПР / VK
Источник:

Прокопьевский ДИ для граждан, имеющих ПР / VK

В медпункте дома-интерната при этом нет базовых лекарств, а на жалобы постояльцев никто не обращает внимания. Дошло до того, что весной 2025 года в учреждении не сразу узнали, что у двух проживающих развилась открытая форма туберкулеза. Но директор даже это сумела скрыть от вышестоящего руководства.

— Мы хотели бы показать, что условий нет. Но мы не можем даже поговорить с проверяющими. Нас словно игнорируют, — жалуется Анна.

По словам собеседников издания, после того как персонал пытался пробиться на разговор к специалистам Минздрава и Роспотребнадзора, начались отстранения от работы. Некоторым даже намекали на увольнения, если они будут пытаться что-то изменить, но работники устали от халатного отношения руководства к реальным проблемам.

О вспышке заболеваемости в психоневрологическом интернате журналистам стало известно несколько дней назад. Власти Кузбасса спустя несколько часов сообщили, что все госпитализированные с гриппом люди болели бессимптомно. При этом, по последним данным, как минимум один из постояльцев в тяжелом состоянии.

Минсоцзащиты заявило, что в учреждении незадолго до вспышки проводилась массовая вакцинация, явных нарушений в центре, в том числе с питанием, не было.

Лера ГородецкаяЛера Городецкая
Лера Городецкая
Ведущий корреспондент NGS42.RU
Комментарии
2
Гость
16 минут
всюду стабильность , всюду одно и тоже
Гость
11 минут
показуха
Читать все комментарии
Гость
