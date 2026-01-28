НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Ярославле
Погода-11°

переменная облачность, небольшой снег

ощущается как -15

0 м/c,

 750мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 76,55
EUR 90,93
Когда Масленица
ПСБ: главные события года
Поиск новых перевозчиков
Девушка выпала с балкона
Получили платежки во взорвавшийся дом
Жалоба на больницу
Нападение в магазине
«Сказочный» Ярославль
Происшествия Самолет с десятками российских туристов подал сигнал бедствия: что случилось после этого

Самолет с десятками российских туристов подал сигнал бедствия: что случилось после этого

На борту находились 245 человек

90
Авиакомпания уже прокомментировала ситуацию | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUАвиакомпания уже прокомментировала ситуацию | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Авиакомпания уже прокомментировала ситуацию

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Самолет авиакомпании Azur Air подал сигнал бедствия в небе над Вьетнамом. Рассказываем подробности о происшествии, в материале.

Борт вылетел из Нячанга в Иркутск. В самолете находились 238 пассажиров и 7 членов экипажа.

Boeing 757 набрал высоту около 7 тысяч метров, а после подал сигнал тревоги. Самолет долго кружил в небе над Ханоем, но через некоторое время все-таки приземлился в аэропорту столицы Вьетнама. Люди не пострадали, сообщили в Telegram-канале авиакомпании Azur Air.

«В связи с незапланированной посадкой могут потребоваться корректировки расписания авиакомпании, возможны задержки и переносы рейсов. Всем пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — отмечается в сообщении авиакомпании.

Также там добавили, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме. Сейчас принимаются все необходимые шаги для обслуживания пассажиров и обеспечения и продолжения полета в Россию.

По предварительной информации, причиной экстренной посадки Boeing 757 мог стать отказ двигателя, пишет Telegram-канал Shot. На прошлой неделе этот же борт подал сигнал бедствия в небе над Китаем. Тогда самолет выполнял рейс Пхукет — Барнаул.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Самолет Экстренная посадка Пассажир
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Рекомендуем