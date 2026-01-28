Самолет с десятками российских туристов подал сигнал бедствия: что случилось после этого

Авиакомпания уже прокомментировала ситуацию Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Самолет авиакомпании Azur Air подал сигнал бедствия в небе над Вьетнамом. Рассказываем подробности о происшествии, в материале.

Борт вылетел из Нячанга в Иркутск. В самолете находились 238 пассажиров и 7 членов экипажа.

Boeing 757 набрал высоту около 7 тысяч метров, а после подал сигнал тревоги. Самолет долго кружил в небе над Ханоем, но через некоторое время все-таки приземлился в аэропорту столицы Вьетнама. Люди не пострадали, сообщили в Telegram-канале авиакомпании Azur Air.

«В связи с незапланированной посадкой могут потребоваться корректировки расписания авиакомпании, возможны задержки и переносы рейсов. Всем пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — отмечается в сообщении авиакомпании.

Также там добавили, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме. Сейчас принимаются все необходимые шаги для обслуживания пассажиров и обеспечения и продолжения полета в Россию.