В разгар переговоров России, Украины и США дрон ВСУ атаковал скорую в Херсонской области — все медики погибли

Медики ехали к тяжелобольному пациенту Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Херсонской области дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, из-за чего вся бригада медиков погибла. Всё произошло на фоне трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. МИД РФ осудил нападение и назвал его шагом к разрастанию конфликта.

Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, утром 24 января на въезде в Голую Пристань беспилотник атаковал медицинский автомобиль, который ехал к тяжелобольному. В результате все трое медиков погибли.

«Машина имела всю необходимую медицинскую маркировку, однако была прицельно атакована украинским БПЛА. Оператор беспилотника видел, что бьет по гражданскому медицинскому транспорту, однако вместе со своими командирами осознанно и бесчеловечно совершил террористический акт против мирных граждан», — заявила представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что атаки на гражданский медицинский транспорт запрещены международным правом. По словам Захаровой, ВСУ «сделали шаг к эскалации конфликта» на фоне переговоров России, Украины и США, которые проходили в Абу-Даби 23 и 24 января.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.

Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.