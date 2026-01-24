Все резко стало темным: черный снег засыпал город в Приморье. Новости 23 января

Кадр из Приморья Источник: Amur Mash / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 января.

Продажу крепкого алкоголя хотят ограничить

В России предложили ограничить продажу крепкого алкоголя до девяти часов вечера. Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП РФ) Владислав Гриб считает, что такая мера поможет снизить в стране уровень алкоголизма.

Однако продажу слабоалкогольных напитков предлагают оставить до 23:00 в регионах. По словам Гриба, ограничения на продажу крепкого алкоголя стоит вводить постепенно.

«Считаю, что крепкие напитки, такие как водка, следует продавать только до 21.00 или 22.00, а слабоалкогольные напитки можно оставить для продажи до 23.00. Полагаю, что это повлияет на уровень алкоголизма и уровень преступности в том числе», — отметил Гриб в разговоре с РИА Новости.

В Госдуме предложили отменить ЕГЭ и ОГЭ

В России следует полностью отказаться от всех заимствованных западных элементов в системе образования, включая ОГЭ и ЕГЭ. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выступил за их последовательную отмену.

По мнению Толстого, изменения необходимы не только в отмененной Болонской системе, но и во всей образовательной системе страны. Он утверждает, что нынешняя российская система образования была создана по западным образцам.

«Менять надо не только Болонскую систему, по этому поводу решение уже принято. Менять надо всю систему, которая была выстроена как калька западного образования, потому что и ЕГЭ, и ОГЭ — это всё попытки выстроить систему под Болонскую. Я считаю, что нужно последовательно отменять ЕГЭ, возвращать традиционную систему образования, состоящую из выпускных и вступительных экзаменов», — заявил спикер в ходе открытого диалога со студентами-участниками СВО, который прошел в Музее Победы.

В школах сократят часы по важному предмету

С 1 сентября 2026 года в российских школах изменится подход к изучению иностранных языков. Об этом сообщил ректор МПГУ Алексей Лубков.

Он пояснил, что с 2026 учебного года Министерство просвещения намерено сократить количество часов, отведенных на изучение иностранных языков в 5–7 классах, с трех до двух часов в неделю. Это означает, что общий объем часов по этому предмету уменьшится с 510 до 408. В 8–9 классах учебный процесс останется прежним — три часа в неделю.

Лубков подчеркнул, что это решение направлено на снижение учебной нагрузки на школьников и более рациональное распределение времени. При этом иностранный язык сохранит статус обязательного предмета в школьной программе.

Еще у школьников в ближайшем будущем не получится выполнять домашние задания по ГДЗ, потому что в России разрабатывают законопроект о запрете распространения в интернете и соцсетях готовых решений домашних заданий и заданий всероссийской олимпиады школьников.

Это решение направлено на борьбу со списыванием и повышение мотивации к самостоятельному обучению, что положительно скажется на уровне знаний и объективности оценок. Исключение сделают только для материалов, опубликованных в учебниках и их официальных версиях, пишет «Парламентская газета».

Студентам решили поднять стипендию

В России предложено увеличить стипендии для студентов очной формы обучения до уровня прожиточного минимума — 18 939 рублей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Согласно законопроекту, планируется установить минимальный размер государственной академической стипендии для очных студентов, обучающихся за счет бюджета, на уровне не ниже прожиточного минимума в целом по России на текущий год.

Миронов считает, что приравнивание стипендии к прожиточному минимуму создаст более справедливую систему поддержки обучающихся. По его словам, из-за недостаточного размера текущих выплат студенты вынуждены работать.

«Совмещают работу с учебой, потому что заработок у многих в приоритете. Большую часть свободного времени они трудятся в магазинах, офисах, курьерами. Многие начинают учиться незадолго до сдачи сессии, и поэтому уровень знаний соответствующий», — отметил депутат.

Кроме того, депутат предложил ежегодно индексировать студенческие стипендии.

Молочные кухни призвали возродить

Выдача через молочные кухни бесплатного питания для детей, беременных и кормящих женщин должна быть федеральной мерой поддержки и работать в каждом регионе. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он отметил, что с 2000-х годов система была передана на уровень регионов, где часто заменялась денежными выплатами, не обеспечивающими полноценное детское питание.

«В этой связи первое, что необходимо делать — возвращать, чтобы везде в регионах были молочные кухни. Чтобы государство следило за качеством, и чтобы беременные мамочки и детки до 3 лет получали качественное, нормальное, здоровое питание. Для детей с аллергией нужно отдельное питание», — сказал депутат в разговоре с ТАСС.

Также он считает важным качество питания для беременных и детей до трех лет, включая специальные продукты для малышей с аллергией. Он подчеркнул, что это предотвращает многие заболевания в будущем.

Молочные кухни выдают специализированное питание по медицинским показаниям, регулируемое региональными актами. В меню могут входить смеси, молоко, кефир, каши, пюре, соки и творог. Для получения детского питания нужно подать заявление через поликлинику или портал госуслуг.

Названы сферы с ростом зарплат в 2026 году

В этом году зарплаты могут вырасти на 10-20% и выше, заявил РИА Новости Александр Ветерков, заместитель генерального директора «Работы.ру». Однако повышение произойдет не во всех сферах, в основном это коснется оборонно-промышленный комплекс, информационные технологии и высокотехнологичное инженерное проектирование.

Он также отметил, что в 2025 году повышение зарплат стало невыгодным для бизнеса из-за роста издержек и снижения выручки, что сделало увеличение фонда оплаты труда убыточным, передают РИА Новости.

Россиянам перечислили последствия самовольного ухода в отпуск

Если сотрудник решит уйти в отпуск без согласования с работодателем, то его могут засчитать как прогул. Об этом сообщила Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».

По ее информации, работодатель обязан предоставить отпуск в соответствии с графиком и не имеет право отказать в нем сотруднику. Однако если сотрудник хочет изменить даты отпуска, это должно быть согласовано с руководителем.

«Отказ в данном случае абсолютно законен. Самовольный уход в отпуск без согласования приравнивается к прогулу и может стать законным поводом для дисциплинарного взыскания или увольнения», — сказала юрист в разговоре с RT.

Санина также уточнила, что перенос отпуска или досрочное возвращение на работу возможны только с письменного согласия сотрудника.

В Красноярске девочку насмерть завалило снегом во время игры во дворе

В поселке Березовка Красноярского края умерла девочка под завалами снега. Подробности о происшествии рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета.

Школьнице было 10 лет. Она играла рядом с соседским домом на улице Совхозной.

«Девочка рыла тоннель в большом сугробе, в ходе чего верхняя часть снега обрушилась и перекрыла выход. Ребенок не смог выбраться и погиб», — описали в Следкоме.

Источник: Следственный комитет / Telegram

Точная причина смерти пока неизвестна. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Черный снег засыпал город в Приморье

Город Находка в Приморье наполовину покрылся черным снегом. Кадры в своем Telegram-канале опубликовал Amur Mash.

«Угольной пылью засыпало: сугробы, тротуары, дворы, машины и детские карусели внезапно стали темными», — говорится в публикации.

Источник: Amur Mash / Telegram