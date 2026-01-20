НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Прилично одетый»: в торговом центре Ярославля умер мужчина. Что известно

«Прилично одетый»: в торговом центре Ярославля умер мужчина. Что известно

Правоохранители проводят проверку

772
В ярославском ТЦ&nbsp;скончался мужчина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ярославском ТЦ&nbsp;скончался мужчина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославском ТЦ скончался мужчина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 20 января в торговом центре «Фараон» на улице Гоголя в Ярославле скончался мужчина. О происшествии порталу 76.RU сообщила посетительница магазина.

«На вид около 60 лет, прилично одетый. Произошло это около 10 часов утра, после открытия торгового центра. Скорая приехала в 10:30, накрыли белой простыней и уехали. В 12:40 приехала ритуальная служба», — рассказала женщина.

В следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области сообщили, что смерть мужчины не была криминальной. Человеку просто стало плохо.

Известно, что скончавшемуся мужчине было 54 года, он имел ряд заболеваний.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Напомним, 19 февраля в ярославской пекарне скончался человек. Происшествие случилось в Ленинском районе Ярославля. Предварительно, умершему было около 80 лет. Он зашел в заведение, где ему стало плохо. Он сел на стул и на нем же скончался. Стало известно, что смерть была внезапной, следов криминала нет.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Смерть
Мда от такой жизни в Ярославле, где травят промыленые предприятия даже люди умирают прямо в торговых центрах, нпз то рядом, есть он задохнулся от выхлопов нпз и у ер прямо в торговом центре, а как еще объяснить тот факт если весь московский весь воняет 🦨 как можно таким дышать, тухлым запахом Яйц, которым отравляет нас нпз, и другие предприятия города Ярославля
Московский проспект весь провонял , и жители умирают прямо в торговых центрах города Ярославля особенно это во Фрунзенском районе города Ярославля
