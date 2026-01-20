«Прилично одетый»: в торговом центре Ярославля умер мужчина. Что известно

В ярославском ТЦ скончался мужчина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 20 января в торговом центре «Фараон» на улице Гоголя в Ярославле скончался мужчина. О происшествии порталу 76.RU сообщила посетительница магазина.

«На вид около 60 лет, прилично одетый. Произошло это около 10 часов утра, после открытия торгового центра. Скорая приехала в 10:30, накрыли белой простыней и уехали. В 12:40 приехала ритуальная служба», — рассказала женщина.

В следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области сообщили, что смерть мужчины не была криминальной. Человеку просто стало плохо.

Известно, что скончавшемуся мужчине было 54 года, он имел ряд заболеваний.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.