В кафе в Ставропольском крае прогремел взрыв и произошел пожар: в больнице борются за жизнь пострадавших. Новости 17 января

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 января.

Россиянин устроил двойное убийство на Гоа

Россиянина Алексея Леонова задержали в Гоа по подозрению в убийстве двух соотечественниц. Об этом сообщает индийское издание The Times of India.

По информации газеты, 37-летнего Леонова задержала полиция после обнаружения тела его сожительницы Елены Кастановой. Ее нашли в съемном жилье в Арамболе в ночь на четверг с ножевыми ранениями, признаками борьбы и со связанными за спиной руками. В ходе расследования этого убийства выяснилось, что еще одной жертвой стала общая знакомая Леонова и Кастановой — Элина Ванеева, убитая в период 14–15 января.

Согласно полицейским отчетам, между Леоновым и Кастановой перед убийством произошла ссора. Соседка и подруга пары рассказала полиции, что слышала крики Кастановой, но, придя в их комнату, увидела, как Леонов выпрыгнул с балкона первого этажа и скрылся.

По одной из версий, Леонов увидел, как девушка пишет сообщения своему гражданскому мужу, проживающему в Крыму, и устроил ей сцену ревности, передает Telegram-канал SHOT. Сразу после убийства он спустился в кафе, а затем вернулся в квартиру, переоделся в леопардовые лосины и лег рядом с телом. По данным SHOT, на допросе мужчина заявил об убийстве пяти девушек. Подробнее о происшествии и том, что грозит россиянину, рассказали по ссылке.

Пять выплат, которые не назначат пенсионерами автоматически

Многие социальные выплаты для пенсионеров сегодня назначаются без заявлений. Однако некоторые важные доплаты и льготы требуют активных действий. Среди них:

Доплата за «потерянный» стаж

Если при расчете пенсии какие-то периоды работы не были учтены, пересчитать ее в сторону увеличения можно только по заявлению. Пенсионному фонду требуется официальное обращение для перерасчета.

Надбавки на иждивенцев

Право на доплату за нетрудоспособных членов семьи (детей, супруга, родителей) также необходимо подтвердить документально. Эта надбавка не назначается автоматически.

Выплаты за заслуги и награды

Дополнительное ежемесячное обеспечение (ДЕМО) за выдающиеся достижения или почетные звания требует, чтобы пенсионер сам предоставил документы о своих регалиях. Соцорганы не занимаются их поиском по собственной инициативе.

Налоговые вычеты

Работающим пенсионерам доступны все вычеты: стандартные, социальные (на лечение, обучение, спорт) и имущественные. Для их получения нужно обратиться к работодателю или в ФНС.

Неработающим — можно вернуть налог при наличии облагаемого дохода (например, от аренды или продажи имущества). Для этого потребуется подать декларацию и заявление в налоговую лично или через личный кабинет на сайте ФНС.

Региональные льготы и доплаты

Это самый разнообразный пласт поддержки: размер и условия сильно разнятся от региона к региону. Чтобы узнать о всех доступных в вашем субъекте РФ выплатах (компенсациях на ЖКУ, проезд, лекарства и т. д.), нужно напрямую обращаться в органы соцзащиты или изучать официальные сайты местной власти, отметила Цацура в беседе с «Прайм».

В России готовятся к запуску аналога Starlink

В России объявили о старте серийного производства спутников дистанционного зондирования Земли «Зоркий», которые являются аналогами Starlink, в 2026 году. К 2027 году на орбите планируется развернуть полноценную группировку из более чем 300 таких аппаратов.

Основные задачи системы:

Создание цифровых карт: спутники делают снимки Земли, на основе которых формируются детальные карты.

Навигация для беспилотников: по этим картам будут ориентироваться беспилотные летательные аппараты и другие автономные системы.

Связь в удаленных регионах: проект призван обеспечить устойчивую связь и передачу данных в областях со слабо развитой наземной инфраструктурой.

В отличие от Starlink, основной задачей которого является предоставление интернет-доступа, «Зоркий» фокусируется на дистанционном зондировании и геоданных.

Как будет работать медицинская помощь в России

Пациентам, которые обращаются в больницы по ОМС с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания, теперь будут оказывать ускоренную медицинскую помощь. Это следует из утвержденного правительством РФ документа.

С 2026 года максимальный срок ожидания консультации врача-специалиста при подозрении на такой диагноз сокращен с 14 до 3 рабочих дней. Срок диагностики — с 14 до 7 дней, срок ожидания специализированной медпомощи — тоже с 14 до 7 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Ранее ускоренную медицинскую помощь оказывали лишь пациентам при подозрении на онкологию. Теперь же к таким случаям приравняли и сердечно-сосудистые диагнозы.

Бригада скорой помощи, согласно постановлению правительства, должна добраться до пациента за 20 минут с момента вызова. Как уточняет РИА Новости, время ожидания скорой помощи может быть обоснованно скорректировано. На него могут влиять, в частности, транспортная доступность, климатические и географические особенности, плотность населения.

В России впервые отметили День артиста

В России впервые отметили профессиональный праздник — День артиста. 17 января было выбрано в честь дня рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского.

Президент РФ Владимир Путин поздравил артистов с профессиональным праздником. Телеграмму от него зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии награждения деятелей культуры.

«Сегодня мы чествуем достойных представителей артистического сообщества страны, тех, кто посвящает себя, свой талант и творческую энергию театральной сцене и кинематографу, эстрадному и цирковому искусству, своим вдохновенным трудом вносит созидательный вклад в сбережение нашего уникального исторического, культурного и духовного достояния», — говорится в послании президента.

Детям в Турции на каникулы привезли самосвалы снега

Власти турецкого города Герменджик устроили для школьников необычный праздник, привезя в город три самосвала снега. Акция приурочена к началу двухнедельных зимних каникул в стране.

Как сообщает телеканал OdaTV, в этой части провинции Айдын снега не видели с февраля 2012 года, то есть уже 14 лет. Это несмотря на то, что нынешняя зима принесла обильные снегопады во многие другие регионы Турции.

Чтобы порадовать детей, не знакомых с зимними забавами, было организовано специальное мероприятие — «праздник снега». Грузовики доставили белоснежный груз из соседнего района и вывалили его в трех разных точках Герменджика, где сразу началось веселье с лепкой снежков и строительством снежных горок.

«Мы пообещали детям, что привезем им снег. Я позвонил префекту района Одемиш в провинции Измир, и он сразу откликнулся, пообещав отправить столько самосвалов, сколько потребуется. Радость детей для нас ценнее всего», — пояснил мэр города Бурак Зенджирджи.

Адам Кадыров получил новую медаль

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров, награжден медалью за охрану Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава республики в своем Telegram-канале.

«В ходе совещания дорогой БРАТ, боевой офицер, командир ОМОНа „АХМАТ-Грозный“ Управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев (Борец), в торжественной обстановке передал Адаму Кадырову золотую медаль „За заслуги в повышении безопасности атомных станций“. Он удостоен этой награды приказом АО „Концерн Росэнергоатом“ за весомый вклад и содействие в организации охраны и обеспечении безопасности Запорожской АЭС в период проведения специальной военной операции», — сообщил Рамзан Кадыров.

Это не первая награда Адама. О списке мы рассказывали в этом материале.

Надежда Бабкина рассказала, кем должна была стать

Народная артистка России Надежда Бабкина в День артиста призналась, что ее профессиональный путь не был поддержан семьей. Родители видели будущее дочери в более традиционных профессиях.

В интервью, опубликованном ТАСС, певица отметила, что работа артиста — это ежедневный титанический труд и большая ответственность. Несмотря на это, она с детства мечтала о сцене, хотя ее родители были категорически против.

«Они хотели, чтобы я была „нормальным“ человеком — учителем, врачом, инженером», — поделилась Бабкина.

Дети пострадали при взрыве газа в кафе в Ставропольском крае

Взрыв газового баллона произошел в одном из кафе Кочубеевского округа Ставропольского края. В результате происшествия пострадали восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних.

По данным главы округа Олега Борзова, опубликованным в его Telegram-канале, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные получили повреждения средней степени тяжести. Всем им оказана медицинская помощь, сейчас они проходят обследование в больницах. Среди пострадавших — владелец заведения, двое сотрудников, а также семья из пяти человек, находившаяся в кафе.

Предварительной причиной ЧС, по информации МЧС, стала разгерметизация газового баллона. Вслед за взрывом на объекте, расположенном вдоль федеральной трассы «Кавказ», вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные расчеты.

Возбуждено уголовное дело. На место выехала следственно-оперативная группа, начата доследственная проверка. Для установления всех обстоятельств инцидента назначены судебные экспертизы.

