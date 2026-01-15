Девять человек пострадали от взрыва в здании МВД в Сыктывкаре — кадры

Некоторые пострадавшие спасались через окна Источник: Shot / Telegram

В Сыктывкаре, предположительно, от светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД России пострадали десять человек. В здании сильное задымление. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Восемь человек оказались в больницах после происшествия в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре. Всего пострадали девять человек», — сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

По информации Shot, три человека находятся в тяжелом состоянии. Некоторые пострадавшие спасались через окна из-за сильного задымления. Из здания на улице Менделеева эвакуировали около 200 человек.

Источник: Shot / Telegram

Источник: Shot / Telegram

На месте работают сотрудники оперативных служб и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Спасателям удалось локализовать возгорание в здании МВД на площади 340 кв. метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Коми.

Следователи устанавливают точную причину происшествия. На данный момент рассматриваются две основные версии: детонация газового баллона, который использовали при ремонте, или срабатывание светошумовой гранаты.