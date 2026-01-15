НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Машина всмятку: в Ярославской области в ДТП пострадал 9-летний мальчик

Машина всмятку: в Ярославской области в ДТП пострадал 9-летний мальчик

В больницу доставили еще двоих человек

738
В ДТП в Ярославской области пострадал ребенок | Источник: УМВД России по Ярославской областиВ ДТП в Ярославской области пострадал ребенок | Источник: УМВД России по Ярославской области

В ДТП в Ярославской области пострадал ребенок

Источник:

УМВД России по Ярославской области

В ДТП в Ярославской области пострадали три человека, включая 9-летнего мальчика. Авария произошла около шести вечера 14 января в Рыбинском округе на дороге «Ярославль — Рыбинск».

По данным правоохранителей, там столкнулись «ВАЗ-2110», за рулем которой был 22-летний парень и «Шевроле Лачетти». Иномаркой управлял 32-летний водитель.

Последствия ДТП выглядят устрашающе: на фото видно, что от «десятки» практически ничего не осталось. В груде металла едва можно различить автомобиль.

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что медики скорой помощи увезли в больницу троих пострадавших. Госпитализация потребовалась 22-летнему водителю отечественной легковушки, 32-летнему мужчине, который был за рулем «Шевроле» и девятилетнему пассажиру иномарки.

Предварительная причина аварии пока не озвучена. Сейчас сотрудники полиции выясняют причины случившегося.

Ранее в Сети появилось видео момента ДТП в Ярославле, где автобус сбил пешехода.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
1
Гость
1 час
Стопудово, водтл десятки на старом папином авто куролесил на дороге. Они еще музыку на всю улицу включают - типа знай, кто едет!
Читать все комментарии
Гость
