Машина всмятку: в Ярославской области в ДТП пострадал 9-летний мальчик

В ДТП в Ярославской области пострадал ребенок Источник: УМВД России по Ярославской области

В ДТП в Ярославской области пострадали три человека, включая 9-летнего мальчика. Авария произошла около шести вечера 14 января в Рыбинском округе на дороге «Ярославль — Рыбинск».

По данным правоохранителей, там столкнулись «ВАЗ-2110», за рулем которой был 22-летний парень и «Шевроле Лачетти». Иномаркой управлял 32-летний водитель.

Последствия ДТП выглядят устрашающе: на фото видно, что от «десятки» практически ничего не осталось. В груде металла едва можно различить автомобиль.

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что медики скорой помощи увезли в больницу троих пострадавших. Госпитализация потребовалась 22-летнему водителю отечественной легковушки, 32-летнему мужчине, который был за рулем «Шевроле» и девятилетнему пассажиру иномарки.

Предварительная причина аварии пока не озвучена. Сейчас сотрудники полиции выясняют причины случившегося.