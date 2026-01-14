НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Ущерб — на 16,5 миллиона: в Ярославле изменили приговор поджигателям иномарок. Видео

Ущерб — на 16,5 миллиона: в Ярославле изменили приговор поджигателям иномарок. Видео

Огонь уничтожил несколько авто и обшивку дома

748
В Ярославле изменили приговор поджигателям иномарок во дворе дома на улице Елены Колесовой | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramВ Ярославле изменили приговор поджигателям иномарок во дворе дома на улице Елены Колесовой | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославле изменили приговор поджигателям иномарок во дворе дома на улице Елены Колесовой

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославле изменили приговор поджигателям иномарок во дворе многоэтажек в Брагине. Напомним, большой пожар случился на улице Елены Колесовой осенью 2023 года. Тогда огнем уничтожило четыре припаркованные машины, еще два авто получили повреждения. Кроме того, выгорел фасад подъезда. Общий ущерб был оценен в 16,5 миллиона рублей.

Подозреваемых ловили три месяца, затем еще несколько месяцев шло расследование. Как ранее сообщали в прокуратуре, ярославцев 36 и 38 лет признали виновными в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенном из хулиганских побуждений, путем поджога. Задержанным назначали лишение свободы на 2 года 10 месяцев, затем наказание заменили на тот же срок принудительных работ с удержанием ежемесячно из зарплаты 10% в доход государства.

В январе 2026 года вскрылись новые подробности той ночи и прокуратура оспорила приговор в апелляционном порядке.

В Ярославле изменили приговор поджигателям иномарок в брагинском дворе

Источник:

«Жесть Ярославль» / Vk.com

«Обвиняемые подожгли автомобиль BMW X5 XDRIVE30D стоимостью более 8,8 млн рублей, принадлежащий одной из транспортных компаний Ярославля и находящийся в пользовании ее директора. В результате автомобиль был полностью уничтожен», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщили в областном суде 14 января, судебная коллегия учла в качестве отягчающего наказание то, что осужденные действовали группой лиц по предварительному сговору, отменила замену лишения свободы на принудительные работы.

Мужчинам назначили до 3 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

«Суд также удовлетворил заявленные потерпевшими гражданские иски на сумму более 6 млн рублей, взыскав их с осужденных солидарно и разъяснил остальным потерпевшим право на обращение с исками в порядке гражданского судопроизводства», — сообщили в прокуратуре.

Последствия пожара — на видео

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Поначалу в МЧС не озвучивали предварительную причину возгорания, но собственники авто сразу написали заявления в полицию. Мы публиковали рассказы жителей двора о том, что творилось той ночью.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Рекомендуем