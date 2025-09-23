НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Уничтожили BMW X5: в Ярославле вынесли приговор за поджог машин на 16,5 млн рублей. Видео

Уничтожили BMW X5: в Ярославле вынесли приговор за поджог машин на 16,5 млн рублей. Видео

Припаркованные авто полыхали в Брагине

106
В Ярославле сгорели несколько машин | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославле сгорели несколько машин

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославле двое жителей: 36 и 38 лет, услышали приговор по делу о поджоге машин в Дзержинском районе. Их обвиняли по статье об умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенном из хулиганских побуждений, путем поджога.

Инцидент произошел в октябре 2023 года на улице Елены Колесовой. По версии следствия, мужчины явились туда ночью.

«Обвиняемые подожгли автомобиль BMW X5 XDRIVE 30D стоимостью более 8,8 млн рублей, принадлежащий одной из транспортных компаний Ярославля и находящийся в пользовании ее директора. В результате автомобиль был полностью уничтожен», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Автомобили получили серьезные повреждения

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Кроме того, огонь перекинулся и на другие авто. Пожар уничтожил четыре машины и повредил еще две, стоявшие неподалеку. Балконы и внешние блоки кондиционеров на доме, под окнами которого произошел инцидент, покрылись копотью и обгорели.

«Ущерб, причиненный преступными действиями, превысил 16, 5 млн рублей», — уточнили в прокуратуре Ярославской области.

Дело рассматривали в Дзержинском районном суде. Обоим обвиняемым назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года 10 месяцев, а затем заменили его на тот же срок принудительных работ с удержанием ежемесячно из зарплаты 10% в доход государства.

Помимо этого суд удовлетворил заявленные потерпевшими иски на сумму больше 6 млн рублей. Сумму долга поровну разделили между осужденными. Остальным потерпевшим рассказали, что те имеют право обратиться с исками в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Пожар во дворе многоэтажки на улице Елены Колесовой, 48 произошел ранним утром 29 октября. Поначалу в МЧС не озвучивали предварительную причину возгорания, но собственники авто сразу написали заявления в полицию. Позже правоохранители возбудили уголовное дело, заявив, что ущерб составил больше 15 млн рублей. А жители двора рассказывали 76.RU подробности инцидента.

Спустя почти три месяца полицейские задержали подозреваемых в поджоге автомобилей.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
