Машина всмятку: в Ярославской области случилось смертельное ДТП — фото

Участника ДТП госпитализировали в больницу Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

12 января в 10:30 в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Авария произошла в Переславском районе на 2 км 50 м автодороги обход города Переславль-Залесский.

Как сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области, автомобиль «Peugeot 206» столкнулся с тягачом «VOLVO FH» с полуприцепом, который двигался по встречной полосе. По предварительной информации, легкового водитель автомобиля не справился с управлениям, из-за чего машину занесло.

В сети были опубликованы фотографии с места происшествия. По снимкам видно, что легковая машина полностью разбита. На месте водителя сработала подушка безопасности. От передней части автомобиля практически ничего не осталось. Грузовой автомобиль при этом, судя по фотографиям, пострадал не сильно.

Кадры с места ДТП опубликовали службы Источник: Госавтоинспекция Ярославской области