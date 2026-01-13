НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Машина всмятку: в Ярославской области случилось смертельное ДТП — фото

Машина всмятку: в Ярославской области случилось смертельное ДТП — фото

Подробностями поделились в Госавтоинспекции

271
Участника ДТП госпитализировали в больницу | Источник: Госавтоинспекция Ярославской областиУчастника ДТП госпитализировали в больницу | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

Участника ДТП госпитализировали в больницу

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области

12 января в 10:30 в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Авария произошла в Переславском районе на 2 км 50 м автодороги обход города Переславль-Залесский.

Как сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области, автомобиль «Peugeot 206» столкнулся с тягачом «VOLVO FH» с полуприцепом, который двигался по встречной полосе. По предварительной информации, легкового водитель автомобиля не справился с управлениям, из-за чего машину занесло.

В сети были опубликованы фотографии с места происшествия. По снимкам видно, что легковая машина полностью разбита. На месте водителя сработала подушка безопасности. От передней части автомобиля практически ничего не осталось. Грузовой автомобиль при этом, судя по фотографиям, пострадал не сильно.

Кадры с места ДТП опубликовали службы | Источник: Госавтоинспекция Ярославской областиКадры с места ДТП опубликовали службы | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

Кадры с места ДТП опубликовали службы

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области

На место ДТП приехала машина скорой помощи. 56-летняя водитель «Peugeot 206», сильно пострадала от столкновения. Она скончалась в больнице от полученных травм.

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Комментарии
2
Гость
6 минут
Как сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области, автомобиль «Peugeot 206» столкнулся с тягачом «VOLVO FH» с полуприцепом, который двигался по встречной полосе. По предварительной информации, легкового водитель автомобиля не справился с управлениям, из-за чего машину занесло. Интересно, что покурил автор прежде чем вот так написать? То есть получается Легкового Водитель Автомобиля не справился с управлением его занесло так, что Вольво ехал по встречной?
Гость
1 минута
Контрактный мотор недорого.
Читать все комментарии
Гость
