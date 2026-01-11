Обезумевший мужчина устроил массовую стрельбу в США — есть убитые. Теперь ему грозит казнь

Парень застрелил трех своих родственников и нескольких незнакомцев Источник: WTVA / New York Post

Обезумевший мужчина убил шестерых человек, включая 7-летнюю девочку, в американском штате Миссисипи. О происшествии рассказала газета New York Post.

Как сообщает полиция, 24-летний подозреваемый Дарика Мур устроил стрельбу в трех районах недалеко от города Уэст-Поинт. Этот случай стал самым масштабным в штате за 10 лет.

Фото подозреваемого Источник: New York Post

«Это действительно потрясло наше общество. За почти 30 лет это один из самых сложных случаев, с которыми мне когда-либо приходилось работать», — рассказал шериф округа Клей Эдди Скотт.

Предположительно, сначала мужчина убил своего отца, дядю и брата. После этого он угнал грузовик и уехал с места преступления, из-за чего на него началась охота по всему округу.

Затем подозреваемый попытался изнасиловать еще одну жертву, но вместо этого застрелил 7-летнюю девочку.

После очередного зверства Мур погнал дальше и застрелил на дороге двух братьев, один из которых был пастором местной церкви.