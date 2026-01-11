Обезумевший мужчина устроил массовую стрельбу в США — есть убитые. Теперь ему грозит казнь

Обезумевший мужчина убил шестерых человек, включая 7-летнюю девочку, в американском штате Миссисипи. О происшествии рассказала газета New York Post.
Как сообщает полиция, 24-летний подозреваемый Дарика Мур устроил стрельбу в трех районах недалеко от города Уэст-Поинт. Этот случай стал самым масштабным в штате за 10 лет.
«Это действительно потрясло наше общество. За почти 30 лет это один из самых сложных случаев, с которыми мне когда-либо приходилось работать», — рассказал шериф округа Клей Эдди Скотт.
Предположительно, сначала мужчина убил своего отца, дядю и брата. После этого он угнал грузовик и уехал с места преступления, из-за чего на него началась охота по всему округу.
Затем подозреваемый попытался изнасиловать еще одну жертву, но вместо этого застрелил 7-летнюю девочку.
После очередного зверства Мур погнал дальше и застрелил на дороге двух братьев, один из которых был пастором местной церкви.
Спустя несколько часов поисков полиции удалось задержать обезумевшего стрелка. Теперь ему грозит самое строгое наказание вплоть до смертной казни. Сам же Мур признал вину и рассказал, что действовал в одиночку. Ранее в поле зрения полиции он не попадал.