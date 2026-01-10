Пожар на нефтебазе и закрытые аэропорты: беспилотники атаковали регионы России

За ночь сбили почти 60 беспилотников Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Волгоградской области из-за атаки дронов вспыхнула нефтебаза. Также там временно отменили рейсы в аэропорту. В Воронежской области прилет беспилотников угрожал атомной станции. Всего под удар попали 13 территорий. Собрали всё, что известно об атаках.

По информации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе в Октябрьском районе.

«Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента. На случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность ПВР в Октябрьской школе № 2. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

На фоне атак Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Волгограда. По данным онлайн-табло, рейсы задержаны из Хургады и Санкт-Петербурга, отменены два рейса из Москвы. Портал V1.RU сообщает, что отмена рейсов может быть связана с неблагоприятными метеоусловиями в столице.

В Нововоронеже, где расположена атомная электростанция, опасность прилета БПЛА сохранялась почти 12 часов. Информации о последствиях пока нет.

До сих пор работают сирены в Сочи и на федеральной территории. Росавиация закрыла аэропорт на прием и выпуск самолетов.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. При этом на фоне работающих сирен рейс Сочи — Анталья успел вылететь из воздушной гавани курорта», — сообщил представитель Росавиации порталу SOCHI1.RU.

Всего, по данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над российскими регионами уничтожили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

11 — над акваторией Черного моря;

10 — над территорией Краснодарского края;

8 — над территорией Брянской области;

6 — над территорией Липецкой области;

4 — над территорией Калужской области;

4 — над акваторией Азовского моря;

4 — над территорией Республики Адыгея;

4 — над территорией Республики Крым;

3 — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву;

2 — над территорией Белгородской области;

1 — над территорией Воронежской области;

1 — над территорией Смоленской области;

1 — над территорией Тульской области.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);

какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда).

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.