Пожар на нефтебазе и закрытые аэропорты: беспилотники атаковали регионы России

В Волгоградской области из-за атаки дронов вспыхнула нефтебаза. Также там временно отменили рейсы в аэропорту. В Воронежской области прилет беспилотников угрожал атомной станции. Всего под удар попали 13 территорий. Собрали всё, что известно об атаках.
По информации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе в Октябрьском районе.
«Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента. На случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность ПВР в Октябрьской школе № 2. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Волгоградской области.
На фоне атак Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Волгограда. По данным онлайн-табло, рейсы задержаны из Хургады и Санкт-Петербурга, отменены два рейса из Москвы. Портал V1.RU сообщает, что отмена рейсов может быть связана с неблагоприятными метеоусловиями в столице.
В Нововоронеже, где расположена атомная электростанция, опасность прилета БПЛА сохранялась почти 12 часов. Информации о последствиях пока нет.
До сих пор работают сирены в Сочи и на федеральной территории. Росавиация закрыла аэропорт на прием и выпуск самолетов.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. При этом на фоне работающих сирен рейс Сочи — Анталья успел вылететь из воздушной гавани курорта», — сообщил представитель Росавиации порталу SOCHI1.RU.
Всего, по данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над российскими регионами уничтожили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
11 — над акваторией Черного моря;
10 — над территорией Краснодарского края;
8 — над территорией Брянской области;
6 — над территорией Липецкой области;
4 — над территорией Калужской области;
4 — над акваторией Азовского моря;
4 — над территорией Республики Адыгея;
4 — над территорией Республики Крым;
3 — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву;
2 — над территорией Белгородской области;
1 — над территорией Воронежской области;
1 — над территорией Смоленской области;
1 — над территорией Тульской области.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);
какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда).
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.