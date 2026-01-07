НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Автобус наехал на толпу протестующих в Иерусалиме — шокирующие кадры

Автобус наехал на толпу протестующих в Иерусалиме — шокирующие кадры

На месте работают спасатели и полиция

211
Один человек погиб | Источник: YnetОдин человек погиб | Источник: Ynet

Один человек погиб

Источник:

Ynet

В Иерусалиме на пересечении улиц Иермиягу и Шамгар автобус сбил протестующих ультраортодоксальных иудеев. Под колесами оказались участники акции против призыва в армию.

По информации портала Ynet, под колесами погиб подросток. Еще три человека получили травмы. Уточняется, что один из пострадавших оказался зажат под автобусом.

После ДТП водитель автобуса был арестован, но он заявил полиции, что не намеренно въехал в толпу, а лишь пытался скрыться от протестующих.

Источник:

Ynet

По данным предварительного расследования, водитель автобуса действительно подвергся нападению со стороны участников беспорядков. В заявлении полиции говорится, что это произошло на перекрестке, открытом для автомобильного движения. Автобус был заблокирован протестующими, которые перекрыли дорогу и создали реальную опасность для участников дорожного движения.

Акции протеста, организованные ультраортодоксальными иудеями, прошли во вторник на фоне блокирования Кнессетом (парламентом Израиля) законопроекта о предоставлении широких льгот при призыве в армию. Портал отметил, что в митингах приняли участие более 10 тыс. человек, включая ряд высокопоставленных раввинов.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем