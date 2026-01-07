Автобус наехал на толпу протестующих в Иерусалиме — шокирующие кадры

Один человек погиб Источник: Ynet

В Иерусалиме на пересечении улиц Иермиягу и Шамгар автобус сбил протестующих ультраортодоксальных иудеев. Под колесами оказались участники акции против призыва в армию.

По информации портала Ynet, под колесами погиб подросток. Еще три человека получили травмы. Уточняется, что один из пострадавших оказался зажат под автобусом.

После ДТП водитель автобуса был арестован, но он заявил полиции, что не намеренно въехал в толпу, а лишь пытался скрыться от протестующих.

По данным предварительного расследования, водитель автобуса действительно подвергся нападению со стороны участников беспорядков. В заявлении полиции говорится, что это произошло на перекрестке, открытом для автомобильного движения. Автобус был заблокирован протестующими, которые перекрыли дорогу и создали реальную опасность для участников дорожного движения.