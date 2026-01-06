Газ взорвался в частном доме в Ингушетии — есть пострадавшие, в том числе ребенок

В частном доме в Ингушетии произошел взрыв газа. Пострадали семь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
«В 17:47 мск поступило сообщение, что в сельском поселении Сагопши на улице Орджоникидзе, дом 33 произошел взрыв газовоздушной смеси», — пояснили в ведомстве.
Все раненые доставлены в Центральную районную больницу города Малгобека. К устранению последствий ЧП привлекли 11 сотрудников МЧС.
«Один из пострадавших — мужчина 1957 года рождения — находится в реанимации с ожогами лица. Остальные пострадавшие, в том числе 13-летний мальчик, получили ушибы и порезы», — пишет РИА Новости.
Региональная прокуратура начала проверку. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. Также следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в частном доме.
«Возбуждено уголовное дело по пункту „в“ части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Следователи проводят осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, идет опрос свидетелей, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
