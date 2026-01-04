НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Одна из машин без крыши»: под Ярославлем произошло тройное ДТП с пострадавшими

На место выезжали медики и спасатели МЧС

1 216
В тройном ДТП под Ярославлем пострадали несколько человек

Утром 4 января в Некрасовском округе Ярославской области произошло тройное ДТП. Около 8:20 неподалеку от поселка Песочное столкнулись «Митсубиси», «КИА» и «Мазда».

Очевидцы рассказали, что на последствия аварии было страшно смотреть. Разбитые иномарки раскидало по дороге, одна из них вылетела с проезжей части в кювет.

«Одна из машин без крыши, у другой нет двери. Через несколько метров была еще одна разбитая машина. От автомобиля словно ничего не осталось», — рассказала читательница 76.RU.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции

В управлении МВД по Ярославской области 76.RU рассказали, что в ДТП пострадали четыре человека. В больницу доставили 25-летнего водителя и 20-летнюю пассажирку «Митсубиси», а также 46-летнюю пассажирку «Мазды». 19-летней пассажирке «Мазды» была оказана медицинская помощь.

В ГУ МЧС по Ярославской области рассказали, что на место аварии выезжали шестеро спасателей. Судя по всему, они помогали доставать пострадавших из покореженных автомобилей.

Алина Сардекова
Гость
51 минута
Куда хоть все едут? Сидите, отмечайте праздники, ездюки
