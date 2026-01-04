«Одна из машин без крыши»: под Ярославлем произошло тройное ДТП с пострадавшими

В тройном ДТП под Ярославлем пострадали несколько человек Источник: Кострома 112 / Telegram

Утром 4 января в Некрасовском округе Ярославской области произошло тройное ДТП. Около 8:20 неподалеку от поселка Песочное столкнулись «Митсубиси», «КИА» и «Мазда».

Очевидцы рассказали, что на последствия аварии было страшно смотреть. Разбитые иномарки раскидало по дороге, одна из них вылетела с проезжей части в кювет.

«Одна из машин без крыши, у другой нет двери. Через несколько метров была еще одна разбитая машина. От автомобиля словно ничего не осталось», — рассказала читательница 76.RU.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Источник: Кострома 112 / Telegram

В управлении МВД по Ярославской области 76.RU рассказали, что в ДТП пострадали четыре человека. В больницу доставили 25-летнего водителя и 20-летнюю пассажирку «Митсубиси», а также 46-летнюю пассажирку «Мазды». 19-летней пассажирке «Мазды» была оказана медицинская помощь.