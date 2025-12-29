НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Спросили, как я поживаю»: хоккеисты «Локомотива» встретились с мальчиком, в которого попала шайба

Ребенок получил травму во время матча в Ярославле

«Спросили, как я поживаю»: хоккеисты «Локомотива» встретились с мальчиком, в которого попала шайба

Ребенок получил травму во время матча в Ярославле

1 492
Хоккеисты «Локомотива» встретились с пострадавшим во время матча ребенком | Источник: Матч КХЛ «Локомотив»&nbsp;— «Шанхайские Драконы», 19 ноября 2025 года / КинопоискХоккеисты «Локомотива» встретились с пострадавшим во время матча ребенком | Источник: Матч КХЛ «Локомотив»&nbsp;— «Шанхайские Драконы», 19 ноября 2025 года / Кинопоиск

Хоккеисты «Локомотива» встретились с пострадавшим во время матча ребенком

Источник:

Матч КХЛ «Локомотив» — «Шанхайские Драконы», 19 ноября 2025 года / Кинопоиск

Хоккеисты ярославского «Локомотива» встретились с 10-летним мальчиком, в которого попала шайба во время матча «Локомотив» — «Шанхайские драконы». Игра проходила на льду «Арены-2000» в середине ноября.

Тогда ребенку оказали первую помощь в «Арене», а затем доставили в детскую областную больницу. Там врачи провели исследования и отправили мальчика лечиться на дом.

Спустя чуть больше месяца мальчика вместе с мамой и тетей пригласили на тренировку.

«Гости увидели, как проходит ледовое занятие „Локомотива“, а затем пообщались с игроками, сделали фото, получили автографы и, конечно, подарки из атрибутики клуба. После встречи с хоккеистами Саша полюбил хоккей ещё больше, но шутливо заметил, что на матчи теперь надо ходить в шлеме!», — рассказали в клубе.

Самому мальчику удалось сделать фото с в обнимку со звездным нападающим «Локомотива» Александром Радуловым, получить автограф у вратаря Даниила Исаева и встретиться с капитаном команды Александром Елесиным.

«С Новым годом поздравили, спросили, как я вообще поживаю», — рассказал мальчик.

«А как ты вообще поживаешь», — шутливо спросил оператор.

«Хорошо», — ответил мальчик.

Затем у ребенка поинтересовались, что бы он сказал болельщикам «Локомотива».

«Ну, чтобы ходили они в шлемах и брали с собой перчатку», — улыбнулся мальчик.

Шайба попала в ребенка во время хоккейного матча

Источник:

Матч КХЛ «Локомотив» — «Шанхайские Драконы», 19 ноября 2025 года / Кинопоиск

Во время игры одним из первых травмированного болельщика заметил нападающий Александр Полунин. В клубе уточняли, что все зрители матча застрахованы.

