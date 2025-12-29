«Я лежала под машиной, а люди смотрели на меня в щелку». Как живет девочка, которой КАМАЗ оторвал руку

Саша научилась готовить одной рукой Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Шестиклассница Саша в свои 13 пережила уже очень многое. В 5 лет она попала в страшное ДТП. Девочка приехала в Екатеринбург с родителями из Кировграда Свердловской области, и на улице ее сбил КАМАЗ. Малышке оторвало левую руку, за ее жизнь боролись медики 9-й больницы. Как сложилась жизнь девочки, читайте в материале наших коллег из E1.RU.

После происшествия Саша вместе с 3-летним братом Никитой оказалась в детдоме. Их родителей лишили прав на дочку и сына. К счастью, в соцучреждении дети пробыли совсем недолго и обрели новую семью. Их забрала к себе предпринимательница из Екатеринбурга и оформила над ними опеку.

Уже 8 лет дети называют Наталью мамой и стараются не вспоминать, как жили до встречи с ней.

Шли вместе с папой

Никита не помнит, как его сестра потеряла руку. Он был еще слишком маленьким, поэтому знает о происшествии только из ее рассказов. В июне 2017-го дети шли за руку с папой, который решил перевести их через оживленную дорогу на красный сигнал светофора.

«Мы сначала шли все вместе: Никита, я и папа, а потом я руку отпустила и побежала. Я подумала, что сейчас их обгоню и быстрее всех буду, — вспоминает Саша тот страшный день. — Я помню, как там было, под КАМАЗом. Я лежала под машиной, там была щелочка, и люди смотрели на меня в нее, заглядывали».

Саша говорит, что совсем не чувствовала боли — видимо, была в шоковом состоянии. Потом она потеряла сознание и очнулась уже в больнице, где медики боролись за ее жизнь.

«У нее была тяжелая сочетанная травма, очень серьезная. Благодаря тому, что Саша у нас такой жизнелюб, очень позитивная, очень открытая, она, мне кажется, за жизнь уцепилась и выжила. И благодаря врачам, конечно. Они ее до сих пор помнят», — рассказывает опекун девочки.

Из больницы Саша вернулась домой в Кировград. Ей требовалась долгая реабилитация, но родители не смогли обеспечить ребенку уход, у девочки начались осложнения. Семью стали проверять органы опеки, и выяснилось, что дети растут в ужасных условиях. Брата с сестрой забрали у родителей и отправили в детский дом.

Саша вспоминает: еще до ДТП отец с матерью часто запирали их с братом дома одних. Однажды это едва не закончилось трагедией. Малыши вылезли на окно и сидели на верхнем этаже дома, свесив вниз ножки. Их спасали пожарные, которых вызвали обеспокоенные соседи.

«У нас с детьми нет секретов, мы иногда обсуждаем эти темы. Честно говоря, благодаря Сашке они сейчас имеют такую жизнь, какая у них есть. Благодаря тому, что она тогда залетела под этот КАМАЗ, у них всё изменилось», — говорит Наталья.

Вторая мама

У Натальи свой бизнес по продаже медицинского оборудования, есть взрослая дочь, которой сейчас 33 года, и внуки. В детский дом, куда попали Саша с Никитой, они с мужем привозили подарки воспитанникам, проводили им мастер-классы. Несколько лет женщина вынашивала мысль взять под опеку ребенка. Возможностей и времени ей хватало, но всё никак не решалась, пока не увидела в младшей группе двух новичков — брата с сестрой.

«С первого взгляда стало понятно, что это мои дети. Никита был такой крошечный, такой маленький. Ему было три года, но на вид как будто и двух не было. Был всё время в одежде не по размеру, штаны натянуты чуть ли не до груди. Он вообще у нас очень чуткий, мягкий, чувствительный — а Сашка у нас кремень. У нее такая сила воли, такой характер и стержень», — говорит Наталья.

В детском доме у Никиты была привычка: руку в кармане держать. Саша без руки — и он постоянно всё делал одной рукой. То ли из чувства солидарности, то ли это подражание, настолько они были близки. Наталья опекун детей

Саша с Никитой переехали в квартиру к Наталье, а позже они уже все вместе перебрались в просторный дом. Дети — ровесники старшего внука своей новой мамы. В семье их троих прозвали бандой, а младший внук обожает своих юных дядю и тетю.

«Вот говорят об адаптации. У нас она была не у детей — у них вообще всё замечательно было. Адаптация была у меня. Период после моего первого ребенка, конечно, меня расслабил, а тут резко сузилось личное пространство, его просто не стало. Всё вокруг было в игрушках. Мне, взрослому человеку, который шел на этот шаг осознанно, было тяжело, а они сразу освоились», — рассказывает Наталья.

С мужем, с которым они вместе забирали ребят из детского дома, Наталья вскоре развелась. Сейчас у нее другой брак, и папой Саша с Никитой называют ее нового супруга.

Сначала дети учились в частной школе, в этом году перешли в государственную — Саша в шестой класс, Никита в пятый. Мальчик изучает программирование, а у девочки настоящий талант к рисованию. Она занимается в художке и делает успехи, увлекается искусством и даже выиграла школьный этап олимпиады по МХК. Дома они с братом помогают маме по хозяйству, сами готовят ужин.

У Саши есть косметические протезы, которые лишь визуально имитируют потерянную руку, но она их не носит — говорит, неудобно. Функциональный протез заказывать пока рано: девочка очень быстро растет.

«Первое время, когда она приходит в новый коллектив, стесняется. И дети тоже озираются, рассматривают. Но, слава богу, никаких агрессий, ничего такого не бывает. Не дразнят. У нее очень много друзей, ее очень любят», — рассказывает Наталья.

Брат с сестрой говорят, что они по-настоящему счастливы в своем новом доме. Наверное, главное подтверждение этому — что у ребят, переживших столько тяжелых моментов, сейчас самые обычные детские мечты: на Новый год Никита ждет игрушечный пистолет с пистонами, а Саша — сумочку и набор косметики.

