«Донимали и гнобили». Шестиклассника затравили в школе — жесткая стычка в спортзале привела к переломам и инвалидности

Родители пошли в суд против школы за компенсациями, и выяснилось, что у учреждения нет даже акта о происшествии Источник: Марина Молдавская / E1.RU

Травля в новосибирской школе закончилась для 12-летнего Алексея Мутыло переломанными руками и инвалидностью: оскорбления, издевательства и буллинг привели к стычке с хулиганами в спортзале перед уроком физкультуры. Подросток за два года перенес несколько операций, но правая рука у него так и не разгибается.

Родители пошли в суд против школы за компенсациями, и выяснилось, что у учреждения нет даже акта о происшествии. На этом странности не закончились: полиция не стала возбуждать уголовное дело и не передала материалы следователям после установления среднего вреда здоровью. Прокурора в суде родители ни разу не видели, а департамент образования начал проверку в школе только сейчас, после запроса комментариев от редакции. Корреспондент NGS.RU разбиралась в непростой ситуации.

«Думал, сам справлюсь»

Обстановка в классе Алексея Мутыло начала накаляться примерно в 2022 году, за год до событий, которые привели к его инвалидности. Началось всё с невинных, на первый взгляд, подколов. Дети в возрасте 10–12 лет начинали прощупывать границы, разбиваться на группки.

Отправной точкой для обострения отношений в классе родители считают ситуацию, когда подростки решили украсть сладости в магазине, а часть коллектива, в которой был и Алексей, отказалась это делать. Но узнали взрослые о произошедшем только после переломов у сына — до того мальчик обо всём молчал.

Сперва трое одноклассников во главе с главным хулиганом школы над Лешей просто подшучивали. Но постепенно шутки перестали быть шутками. Как вспоминает подросток, начались оскорбления, подколы, попытки вывести на эмоции. Издевательства становились всё злее. Весной 2023 года Алексей вернулся домой в слезах.

Редакция НГС получила письменные разрешения от Андрея и Оксаны Мутыло — родителей пострадавшего школьника, а также разрешение от самого Алексея на раскрытие всей информации по ситуации.

«Мне кажется, что педагоги не только не решали проблему, а подливали масла в огонь. Тогда Алексей плакал несколько часов. Сказал нам, что учитель русского языка себя некорректно повела, чем подначила других учеников. Я чувствую сильную вину, что тогда не пошел разбираться со школой», — признаётся Андрей Мутыло, папа мальчика.

Алексей начал избегать походов в школу. Жаловался маме на головную боль, расстройство живота, плохое самочувствие. Оксана была в недоумении. От классного руководителя женщина получила упрек — мол, плохо следит за здоровьем сына. Решили было обратиться за помощью к психологу, но Алексей от разговоров со специалистом отказался. Старшему брату, который учился в той же школе на класс старше, заявил, что сам справится с ситуацией, предупредил, чтоб тот не лез, и боролся с издевательствами как мог.

В работе с подростками педагоги должны проявлять особую бдительность. Одна неуместная шутка или слово может запустить целый каскад подколов и издевательств Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Леша считает, что стал объектом для издевательств, потому что не пытался стать «своим» для хулиганов.

«Донимали и гнобили, потому что я не пошел в их компанию. Не курил, по магазинам не воровал. Всякие мелкие резкие оскорбления сначала были, подколы, шутки. Я родителям не говорил, сам не знаю почему. Думал, сам справлюсь», — рассказывает подросток.

У Леши было несколько друзей, несмотря на ситуацию в классе. Но как выстроить отношения с остальными одноклассниками, чтобы травля прекратилась, подросток не знал.

«Классный руководитель не могла не видеть, что у нас происходит. Она видела и не предпринимала ничего. Максимум — могла сделать иногда им замечание, но они на это не обращали внимания», — пожимает плечами Алексей.

В школе работал штатный психолог, но никто из педагогов, по информации семьи, не поставил его в известность о происходящем. Ни профилактических бесед, ни тестирования по поводу буллинга в классе не проводили.

Развязанные шнурки и толчок в спину

При падении мальчик выставил руки вперед и сломал их, а также повредил колено Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Леша согласился рассказать всё, что помнит о событиях 27 ноября 2023 года. Тогда ему было 12 лет. Сейчас уже почти 15. В тот день первым уроком у шестого класса была физкультура. Подростки пошли переодеваться, Леша и его друг вышли в спортзал, сели на скамейку. Если не знать предысторию и смотреть только на то, что произошло дальше, можно подумать: баловство обернулось трагедией. Но Леша, его родители и, с их слов, часть родителей других детей настаивают, что это было совсем не баловство.

К друзьям подошли три одноклассника, начали развязывать им шнурки, толкаться, завязалась потасовка на лавочке. Один из хулиганов — главный в компании, по словам участников конфликта, — перешел к оскорблениям. Как именно ругались подростки, Леша не помнит, но в итоге он не выдержал и побежал за дразнившим его одноклассником.

«Сзади меня толкнул другой человек, чтобы я того не поймал. А у меня еще и шнурки были развязаны. Упал. Встать не смог. Это была не шутка, они намеренно всё это сделали», — вспоминает подросток.

При падении мальчик выставил руки вперед. Скорость, вес, потеря контроля сделали свое дело. Основной удар пришелся на руки, а точнее на локти, плечи и одно из колен. От боли подросток сначала отключился. Испуганные дети позвали на помощь. Лешу перенесли в медпункт, вызвали маму.

Леша не помнит, был ли учитель в зале, но в это время во второй половине точно уже занимались старшеклассники Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«В школу я приехала в течение 10–15 минут. Ребенок был уже в медкабинете, в сознании, бледный, не мог согнуть правый коленный сустав и пошевелить руками. Пока ждали скорую помощь, не давали потерять сознание нашатырем. В больнице Алеше подтвердили переломы обеих рук со смещением и ушиб мягких тканей правого коленного сустава. Нас госпитализировали, левую руку прооперировали в этот же день», — вспоминает Оксана.

Маму мальчика в школе заверили, что всё это лишь несчастный случай, и она написала в полиции об отсутствии претензий к школе и ученикам. Родители сконцентрировались на здоровье ребенка. Операции, полностью загипсованные две руки, подавленное состояние сына их волновало больше бумаг. Но через две недели на родительском собрании Оксана узнала: то, что случилось, — результат длительной травли. Об этом ей открыто сказали несколько родителей.

«На собрании классный руководитель сказала, что это был сговор у ребят. И напугала родителей хулиганов уголовным наказанием. Сказано это было на собрании при всех, но у меня нет записи, я же не ожидала», — рассказывает женщина.

Она в слезах позвонила мужу. Супруги настроились довести дело до конца. Только тогда Леша рассказал о проблемах в школе. Родители повторно обратились в полицию. Но всё же главным на тот момент для них оставалась борьба за здоровье сына.

Атмосфера по-прежнему нездоровая

Алексей перенес несколько операций из-за переломов рук Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Переломы обеих рук в плечевых костях оказались очень сложными. Отломки сместились, начались проблемы с локтями. Левую руку сразу прооперировали в Новосибирске, и она восстановилась после реабилитации.

«Справа не смогли прооперировать, отломки сместились так, что восстанавливать мы поехали в Санкт-Петербург в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера, но только через девять месяцев. Это такие сроки — если сразу не получилось, то раньше чем через шесть месяцев нельзя: будет хуже. Но и нельзя ждать больше года: не поможет. Поэтому поехали делать операцию платно. Бесплатно обещали только через год-полтора, для нас это уже было поздно», — объясняет Андрей Мутыло.

Мужчина знает, о чём говорит. Он невролог. Андрей признался, что упросил лучшего детского ортопеда страны взять сына на операцию. Но даже он не смог восстановить локтевой сустав, хотя сроки были выдержаны правильно. Полностью разогнуть правую руку Алексей так и не может.

Почти сразу после инцидента Леша согласился на перевод в другую школу. Признаётся, что сейчас отношения в классе в новой школе — это небо и земля по сравнению с тем, что у него было. Он проходит реабилитацию и старательно учится, увлекается дизайном. Решением медико-социальной экспертизы ему была установлена инвалидность (все указанные в публикации документы имеются в распоряжении редакции. — Прим. авт.).

«Я хочу, чтобы наказали тех, кто виновен, — уже спокойно и твердо говорит Алексей. — Не хочу, чтобы эта ситуация просто утихла, и всё. Когда я ушел в другую школу, вот их группа продолжила над несколькими учениками издеваться откровенно».

Его отец подтвердил, что, по сообщениям от родителей и сверстников сына, в классе, из которого забрали мальчика, по-прежнему нездоровая атмосфера. Также поступили и более тревожные сообщения о состоянии учеников, которые редакция не будет разглашать публично, но готова передать информацию компетентным органам.

Леша увлекся графическим дизайном. Благодаря реабилитации пальцы работают, несмотря на то что локоть не разгибается Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Преступление без наказания

Полиция провела проверку, но отказала в возбуждении уголовного дела по ч. 1. ст. 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровья», хотя в действиях одного из хулиганов усмотрели признаки такого деяния.

«Учитывая, что в установленный законом срок не представилось возможным назначить СМЭ, и учитывая, что на момент совершения преступления малолетний не достиг возраста уголовной ответственности, в возбуждении уголовного дела отказать», — говорится в постановлении.

Сдаваться не стали: семья Мутыло подала гражданский иск против школы на возмещение морального и материального ущерба. Юрист семьи Евгений Даниличев добивается, чтобы школа возместила расходы семьи и приняла меры для недопущения травли.

Когда начались судебные разбирательства, у родителей Алексея возникло очень много вопросов. По их словам, на одном из заседаний стало известно, что в школе не составили даже акта о произошедшем. Об этом заявил представитель школы, и суд такой ответ устроил. Прокурор на заседания не приходит, а понесли ли хоть какое-то наказание родители хулиганов и сами ученики — неизвестно.

Важно учесть, что по результатам СМЭ, которая была проведена по требованию полиции, причиненный здоровью Алексея вред был расценен как средний. А это уже другая статья уголовного кодекса, и расследованием должен заниматься Следственный комитет, если дело переходит из стадии предварительного расследования в полноценное разбирательство. В течение года после результата СМЭ ни из полиции, ни из Следственного комитета звонков родителям по этому поводу не поступало, что тоже вызывает недоумение.

Директор сменился, уголовные дела не возбуждали

Обращение редакции за комментариями побудило мэрию начать сейчас проверку школы, а также вызвало реакцию со стороны прокуратуры Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

В школе № 207 не ответили ни на один вопрос от редакции по сложившейся ситуации и о причинах отсутствия в школе акта о происшествии.

«Сообщаем, что не можем предоставить запрашиваемую информацию, поскольку события, о которых идет речь, произошли в период, когда руководство организации осуществлял предыдущий директор. МБОУ СОШ № 207 является муниципальным образовательным учреждением, подведомственным Департаменту образования мэрии города Новосибирска, и не уполномочены давать разъяснения по указанной теме», — говорится в ответе.

В мэрии Новосибирска ответили, что на основании приказа департамента образования «начато изучение деятельности образовательной организации, в которой произошел несчастный случай».

На все остальные вопросы, касающиеся организации работы школы в части травли и отсутствии акта о происшествии, постановки на учет хулиганов, позиции по поводу суда, в мэрии предпочли не отвечать, сославшись на закон о персональных данных. При этом добавили, что не являются оператором обработки таких данных. Отметим, что редакция не запрашивала раскрытия персональных данных и не просила уточнять личности участников конфликта или какие-либо детали, которые могли бы их раскрыть или косвенно на них указать.

В ГУ МВД по Новосибирской области также проигнорировали целый ряд вопросов от редакции. Не стали раскрывать, какая работа была проведена ПДН и какие меры были приняты по отношению к родителям участников инцидента и школьникам, учителям, сославшись на персональные данные. Повторимся: редакция не запрашивала раскрытия персональных данных и не просила уточнять личности участников конфликта или какие-либо детали, которые могли бы их раскрыть или косвенно на них указать.

Сейчас Департамент образования Новосибирской области начал проверку школы — спустя два года после инцидента Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В СУ СК по Новосибирской области корреспонденту NGS.RU ответили, что материалов о причинении среднего вреда здоровью ребенку у них нет.

В прокуратуре Новосибирской области подтвердили, что уголовное дело после проверки в 2023 году полиция возбуждать не стала. Уголовное дело против должностных лиц школы № 207 также не заводили. Но в ведомстве заверили, что гражданское дело родителей против школы будет рассмотрено в Калининском районе с участием прокурора.