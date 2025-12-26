В Ярославской области жильцов эвакуировали из горящей многоэтажки

26 декабря в Переславле-Залесском произошел пожар в 8-этажном доме на улице Менделеева.
По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило в 13:49. На место прибыли четыре пожарные машины и 13 спасателей.
«Пожарные расчеты прибыли через две минуты после поступления сигнала. На месте вызова происходило горение мусора в коридоре на площади 10 квадратных метров, а с 7 по 9 этаж было плотное задымление», — рассказали в МЧС
Жильцов пришлось эвакуировать. На улицу из дома вывели 35 человек, еще пятерых пришлось спасать с помощью спасательных устройств.
К счастью, никто не пострадал.
Сейчас дознаватели устанавливают все обстоятельства происшествия.
В МЧС призвали жителей не курить в необустроенных для этого местах, следить за родственниками в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять их одних, не оставлять спички и зажигалки в доступном для детей месте, установить пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.
