НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -4

2 м/c,

сев.

 742мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,69
EUR 91,21
ПСБ: главные события года
Работа ТЦ 31 декабря
«Умные решения»
Призыв по новым правилам
Как отметить праздники
Вопросы про парковки
Чек-лист важных обследований
Новый дизайн тысячерублевки
Что с «Озерной гривкой»
Происшествия В Ярославской области жильцов эвакуировали из горящей многоэтажки

В Ярославской области жильцов эвакуировали из горящей многоэтажки

В МЧС рассказали подробности

180
Людей эвакуировали из многоэтажки в Ярославской области из-за пожара | Источник: МЧС России по Ярославской области / Max.ruЛюдей эвакуировали из многоэтажки в Ярославской области из-за пожара | Источник: МЧС России по Ярославской области / Max.ru

Людей эвакуировали из многоэтажки в Ярославской области из-за пожара

Источник:

МЧС России по Ярославской области / Max.ru

26 декабря в Переславле-Залесском произошел пожар в 8-этажном доме на улице Менделеева.

По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило в 13:49. На место прибыли четыре пожарные машины и 13 спасателей.

«Пожарные расчеты прибыли через две минуты после поступления сигнала. На месте вызова происходило горение мусора в коридоре на площади 10 квадратных метров, а с 7 по 9 этаж было плотное задымление», — рассказали в МЧС

Жильцов пришлось эвакуировать. На улицу из дома вывели 35 человек, еще пятерых пришлось спасать с помощью спасательных устройств.

Загорелся мусор в коридоре, дом заволокло дымом | Источник: МЧС России по Ярославской области / Max.ruЗагорелся мусор в коридоре, дом заволокло дымом | Источник: МЧС России по Ярославской области / Max.ru

Загорелся мусор в коридоре, дом заволокло дымом

Источник:

МЧС России по Ярославской области / Max.ru

К счастью, никто не пострадал.

Сейчас дознаватели устанавливают все обстоятельства происшествия.

В МЧС призвали жителей не курить в необустроенных для этого местах, следить за родственниками в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять их одних, не оставлять спички и зажигалки в доступном для детей месте, установить пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.

Напомним, 18 декабря к Заволжскому ОМВД Ярославля на проспекте Авиаторов стянулись пожарные. В соцсетях сообщили, что из здания эвакуировали людей. Оказалось, что это были учения.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пожар Эвакуация МЧС
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Рекомендуем