Почему погибли 38 человек. Опубликованы данные по крушению самолета Баку — Грозный

Комиссия обследовала место крушения Источник: из материалов предварительного отчета Министерства транспорта Казахстана

25 декабря, спустя год после крушения самолета AZAL неподалеку от аэропорта Актау, были опубликованы промежуточные данные о расследовании ЧП. Ими поделился Минтранс Казахстана.

Сейчас специалисты исследуют кассеты с центрального компьютера самолета, а также анализируют риски «при выполнении полетов над зонами конфликтов или вблизи их». Комиссия по расследованию сообщила, что «придерживается взвешенной позиции», а все ее выводы «будут объективными, основанными исключительно на фактах».

Самолет Embraer 190-100 IGW2 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился 25 декабря в 11:28 по местному времени при выполнении посадки в пяти километрах от аэропорта Актау. Экипаж решил посадить самолет в Актау после двух неудачных попыток посадки в Грозном. Из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38. Среди погибших — семь граждан РФ, 25 граждан Азербайджана и шесть граждан Казахстана.

Ряд работ по расследованию уже завершен. Так, комиссия собрала и проанализировала данные об экипаже и диспетчерах, а также изучила документы по подготовке и выполнению полета. Комиссия учла метеорологическую информацию и материалы техобслуживания. Были получены копии бортового журнала и других документов.

«Проведена работа с бортовыми самописцами: извлечены, идентифицированы и расшифрованы параметры полета из регистратора полетных данных (FDR) и выполнена расшифровка бортового речевого самописца (CVR)», — цитирует комиссию ТАСС.

Предположительно, самолет был поврежден поражающими элементами боевой части. Их принадлежность установить не удалось. При этом, по результатам экспертизы, следы взрывчатых веществ обнаружены не были.

«В рамках расследования авиационного происшествия были проведены следующие исследования: комплексная (трасологическая, баллистическая, взрывотехническая и пожарная) экспертиза выявленных посторонних металлических предметов (внешние объекты)», — говорится в сообщении.

Комиссия детально осмотрела место происшествия с фиксацией пространственного положения элементов конструкции самолета, отметили в сообщении. Также была выполнена фото- и видеофиксация, осуществлен сбор и вывоз агрегатов самолета.

Расследование прокомментировали в МИД России.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит свое расследование, и мы сообща закроем все остающиеся вопросы, связанные с данным трагическим инцидентом, с данной трагедией, в этом ни у кого не должно быть никаких сомнений», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее министерство транспорта Казахстана уже публиковало предварительный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines. Согласно документу, был зафиксирован отказ системы триммирования воздушного судна по тангажу. Затем, по данным с регистратора полетных данных, зафиксировано начало разгерметизации кабины. Далее сработала сигнализация HYD 2 LOW PRESS и упало давление в первой и второй гидросистемах. Подробнее о выводах министерства — в материале.