Стертая «зебра», плохое освещение: дорожные условия стали одной из причин гибели пешехода в Ярославле

В Ярославле произошло смертельное ДТП Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославле плохое освещение и стертая разметка стали одной из причин гибели пешехода. Трагедия произошла в ноябре 2025 года на Суздальском шоссе в райне дома № 2 по улице Щорса. Об этом на общегородском совещании в мэрии Ярославля 23 декабря рассказал заместитель начальника центра Дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области Алексей Ермаков.

«Дорожная разметка „зебра“ имела износ более нормативного значения, также был зафиксирован недостататочный уровень освещенности перехода. Это способствовало совершению данного ДТП», — констатировал он.

Похожая ситуация сложилась на ул. Юности, 4 и на пересечение улиц Свободы с Городской Вал. Там также ДТП с пешеходами произошли на переходах, где уровень освещенности был ниже допустимого.

Всего по информации ГИБДД, за ноябрь 2025 года в Ярославле произошло 54 ДТП, в которых погибло четыре человека, 64 получили травмы. 35 аварий случились по вине водителей — в них погиб один человек, 48 были травмированы. Наезд на пешеходов в Ярославле является одним из основны видов ДТП. За минувший месяц произошло 20 таких аварий — в них погибло четыре человека, 19 получили травмы. В пяти авариях с пешеходами были зафиксированы неудовлетворительные дорожные условия.