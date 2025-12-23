НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Ярославле
Погода-16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -22

5 м/c,

сев.

 759мм 71%
Подробнее
5 Пробки
USD 79,31
EUR 92,86
ПСБ: главные события года
Что горит в Ярославле
«Умные решения»
Забили тревогу из-за реорганизации ДК
Распродают имущество дорожника
Что подарить и как отметить Новый год
Открыли елочные базары
Объединят дома для престарелых
Дороги и транспорт Стертая «зебра», плохое освещение: дорожные условия стали одной из причин гибели пешехода в Ярославле

Стертая «зебра», плохое освещение: дорожные условия стали одной из причин гибели пешехода в Ярославле

В ГИБДД раскритиковали освещенность дорог в городе

263
В Ярославле произошло смертельное ДТП | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ Ярославле произошло смертельное ДТП | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославле произошло смертельное ДТП

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославле плохое освещение и стертая разметка стали одной из причин гибели пешехода. Трагедия произошла в ноябре 2025 года на Суздальском шоссе в райне дома № 2 по улице Щорса. Об этом на общегородском совещании в мэрии Ярославля 23 декабря рассказал заместитель начальника центра Дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области Алексей Ермаков.

«Дорожная разметка „зебра“ имела износ более нормативного значения, также был зафиксирован недостататочный уровень освещенности перехода. Это способствовало совершению данного ДТП», — констатировал он.

Похожая ситуация сложилась на ул. Юности, 4 и на пересечение улиц Свободы с Городской Вал. Там также ДТП с пешеходами произошли на переходах, где уровень освещенности был ниже допустимого.

Всего по информации ГИБДД, за ноябрь 2025 года в Ярославле произошло 54 ДТП, в которых погибло четыре человека, 64 получили травмы. 35 аварий случились по вине водителей — в них погиб один человек, 48 были травмированы. Наезд на пешеходов в Ярославле является одним из основны видов ДТП. За минувший месяц произошло 20 таких аварий — в них погибло четыре человека, 19 получили травмы. В пяти авариях с пешеходами были зафиксированы неудовлетворительные дорожные условия.

Напомним, мы писали, что смертельное ДТП с пешеходом на улице Щорса во Фрунзенском районе Ярославля произошло 18 ноября. Погибшего 55-летнего мужчину переехали сразу два автомобиля. По предварительной информации Госавтоинспекции, сначала на пешеходном переходен его сбила машина «Нива Тревел», а затем ударом отбросило под колеса выезжающего с прилегающей территории автомобиля «Рено». Медики не смогли спасти пострадавшего, он скончался в машине скорой помощи.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Погиб пешеход
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
25 минут
проще написать что у нас хорошо, наверное только борьба с иноагентами типа Аллы и сказкотерапия по ТВ
Гость
20 минут
Ситуация с организацией дорожного движения в Ярославле катастрофическая.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем