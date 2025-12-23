Над спальным районом поднялся столб дыма. Что горит в Ярославле

Во вторник, 23 декабря, над многоэтажками в Заволжском районе Ярославля поднялся столб черного дыма. Кадрами ЧП поделились очевидцы в соцсетях.
«Что-то горит примерно в районе проспекта Авиаторов и улицы Космонавтов», — подписали фото в группе «Жесть Ярославль».
Как уточнили 76.RU в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, на улице Брикетной загорелся двухэтажный частный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в 12:46.
«От МЧС направлено три автоцистерны и одна лестница. Информация уточняется», — прокомментировали в ярославском управлении МЧС.
Предварительно, огонь охватил кровлю. Спасатели тушат возгорание.
Ранее в СК начали доследственную проверку из-за гибели мужчины и женщины в ночном пожаре в частном доме во Фрунзенском районе. Деревянная постройка на улице Городищенской полностью выгорела, предварительно, огонь появился из-за неисправного холодильника.