НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Ярославле
Погода-16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -22

5 м/c,

сев.

 759мм 71%
Подробнее
5 Пробки
USD 79,31
EUR 92,86
ПСБ: главные события года
Что горит в Ярославле
«Умные решения»
Забили тревогу из-за реорганизации ДК
Распродают имущество дорожника
Что подарить и как отметить Новый год
Открыли елочные базары
Объединят дома для престарелых
Происшествия Над спальным районом поднялся столб дыма. Что горит в Ярославле

Над спальным районом поднялся столб дыма. Что горит в Ярославле

Первые данные от МЧС

1 108
В Ярославле загорелся частный дом | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле загорелся частный дом | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле загорелся частный дом

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Во вторник, 23 декабря, над многоэтажками в Заволжском районе Ярославля поднялся столб черного дыма. Кадрами ЧП поделились очевидцы в соцсетях.

«Что-то горит примерно в районе проспекта Авиаторов и улицы Космонавтов», — подписали фото в группе «Жесть Ярославль».

Как уточнили 76.RU в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, на улице Брикетной загорелся двухэтажный частный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в 12:46.

«От МЧС направлено три автоцистерны и одна лестница. Информация уточняется», — прокомментировали в ярославском управлении МЧС.

Предварительно, огонь охватил кровлю. Спасатели тушат возгорание.

Стало известно, что горит в Заволжском районе Ярославля | Источник: читатель 76.RUСтало известно, что горит в Заволжском районе Ярославля | Источник: читатель 76.RU

Стало известно, что горит в Заволжском районе Ярославля

Источник:

читатель 76.RU

Ранее в СК начали доследственную проверку из-за гибели мужчины и женщины в ночном пожаре в частном доме во Фрунзенском районе. Деревянная постройка на улице Городищенской полностью выгорела, предварительно, огонь появился из-за неисправного холодильника.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Пожар МЧС
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Инженер1
15 минут
Как всё догорит, так и потушат.
Гость
11 минут
ну вот и бедных стало меньше, теперь нищие
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Рекомендуем