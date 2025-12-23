Осталась маленькая дочь: в пожаре в спальном районе погибла 35-летняя ярославна

Двое погибли при пожаре в частном доме во Фрунзенском районе Ярославля. Огонь охватил дом № 57 на улице Городищенская ранним утром 22 декабря. Спасатели обнаружили два тела.
«В результате пожара погибли 35-летняя женщина и мужчина 38-ми лет. По факту произошедшего следственным отделом по Фрунзенскому району Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе СК.
По данным источника 76.RU, погибшие были знакомыми. У ярославны осталась маленькая дочь.
Пожар тушили почти восемь часов, от МЧС задействовали 7 единиц техники и 23 спасателя. Как сообщили в ярославском управлении МЧС, предварительная причина возгорания — аварийный режим работы холодильника на кухне.
