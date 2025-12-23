НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Осталась маленькая дочь: в пожаре в спальном районе погибла 35-летняя ярославна

Осталась маленькая дочь: в пожаре в спальном районе погибла 35-летняя ярославна

В доме также нашли мертвым ее знакомого

В Ярославле при пожаре в частном доме погибли двое

В Ярославле при пожаре в частном доме погибли двое

Источник:

ГУ МЧС России по Ярославской области

Двое погибли при пожаре в частном доме во Фрунзенском районе Ярославля. Огонь охватил дом № 57 на улице Городищенская ранним утром 22 декабря. Спасатели обнаружили два тела.

«В результате пожара погибли 35-летняя женщина и мужчина 38-ми лет. По факту произошедшего следственным отделом по Фрунзенскому району Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе СК.

По данным источника 76.RU, погибшие были знакомыми. У ярославны осталась маленькая дочь.

Пожар начался около пяти часов утра 22 декабря

Пожар начался около пяти часов утра 22 декабря

Источник:

ГУ МЧС России по Ярославской области

Огонь полностью уничтожил деревянный дом

Огонь полностью уничтожил деревянный дом

Источник:

ГУ МЧС России по Ярославской области

Пожар тушили почти восемь часов, от МЧС задействовали 7 единиц техники и 23 спасателя. Как сообщили в ярославском управлении МЧС, предварительная причина возгорания — аварийный режим работы холодильника на кухне.

Все вещи сгорели

Все вещи сгорели

Источник:

СУ СК России по Ярославской области

У погибшей хозяйки дома осталась маленькая дочь

У погибшей хозяйки дома осталась маленькая дочь

Источник:

СУ СК России по Ярославской области

18 декабря компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей после крупного пожара в промзоне. На открытой площадке горели аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия на площади 600 квадратных метров. Как сообщили в прокуратуре, владелец нарушил требования пожарной безопасности.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Пожар СК
Гость
1 час
Теперь там можно построить хорошую высотку или коттедж.
Гость
53 минуты
жилище скрепное сразу узнаешь, это не дворцы донов
