Создатель Сall of Duty разбился в автокатастрофе в горах — он погиб на месте. Авария попала на видео

Кадры с места ДТП Источник: Shot / Telegram

Известный гейм-дизайнер Винс Зампелла погиб в автомобильной аварии. Трагедия произошла в воскресенье на горной дороге в районе Лос-Анджелеса. Сегодня, 23 декабря, в Сети появилось видео момента аварии.

Источник: Shot / Telegram

Подробности происшествия

Автомобиль, в котором находился Зампелла, вылетел с трассы в горах Сан-Габриэль и врезался в бетонное ограждение. В машине были два человека. По данным дорожной полиции, Зампелла, который сидел за рулем, оказался заблокированным в загоревшемся автомобиле — он погиб на месте. Пассажира выбросило из машины, позднее пострадавший скончался в больнице.

Чем прославился гейм-дизайнер

Винс Зампелла оставил неизгладимый след в истории игровой индустрии. Он начал карьеру в издательстве GameTek, а позже познакомился с Джейсоном Уэстом в SegaSoft, где они вместе работали над культовым шутером Medal of Honor: Allied Assault.

В 2002 году Зампелла стал сооснователем студии Infinity Ward, подарившей миру легендарную серию Call of Duty. Франшиза, получившая прозвище «убийца Medal of Honor», разошлась огромным тиражом, заняв третье место в мире после Mario и Tetris.

Винс Зампелла перевернул игровую индустрию Источник: Getty Images for EA Entertainment / Matt Winkelmeyer

Революционный проект вышел в 2003 году и мгновенно завоевал рынок. Call of Duty стала не просто игрой, а настоящим культурным феноменом, определившим развитие целого жанра:

было продано более 500 миллионов копий;

в жанре шутеров произошел переворот;

игра положила основу для киберспортивной дисциплины;

был создан новый стандарт для военных игр.

Call of Duty: легенда игровой индустрии

Call of Duty (с английского «Зов долга») — одна из самых успешных серий компьютерных игр в жанре шутера от первого лица. За время существования серии было выпущено более 20 основных игр, каждая из которых предлагает уникальный игровой опыт. Игры серии охватывают различные временные периоды и сеттинги — от событий Второй мировой войны до футуристических космических сражений.

Игровой процесс в Call of Duty отличается разнообразием и глубиной. Игроки могут наслаждаться как одиночной кампанией с несколькими сюжетными линиями, так и соревновательным многопользовательским режимом. Особое внимание разработчики уделяют проработке арсенала оружия, включающего как реалистичные образцы, так и фантастические разработки.

Отличительной чертой серии стали кинематографичные кат-сцены, которые погружают игрока в атмосферу происходящего. Еще одной особенностью является система автоматической регенерации здоровья, ставшая стандартом для многих современных шутеров.

Серия Call of Duty получила широкое признание как среди игроков, так и в профессиональном сообществе. Игры удостоены множества престижных наград, включая премию BAFTA в области видеоигр в 2003 году. Серия пять раз становилась победителем в номинации «Лучший шутер» на The Game Awards и трижды признавалась лучшей военной игрой.

Многопользовательский режим стал настоящим феноменом, привлекая миллионы игроков по всему миру. Особой популярностью пользуются специальные режимы выживания и зомби-режимы, которые добавляют разнообразие в игровой процесс.

В России игра тоже пользуется большой популярностью. Власти даже требовали ее запретить. Замглавы Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обращался в Роскомнадзор с просьбой проверить серию игр Call of Duty: Modern Warfare на наличие неприемлемого контента.

По мнению депутата, в играх присутствует негативный образ России, а игрокам часто приходится сражаться против российских военных. Делягин лично протестировал игры и отметил, что положительно показаны только те россияне, которые сотрудничают с западными спецслужбами.

В список для проверки вошли все части Modern Warfare, включая оригинальные версии и ремастеры, выпущенные с 2007 по 2022 год. Инициатива последовала после многочисленных обращений граждан. В Роскомнадзоре игру блокировать не стали.

Над чем еще работал Зампелла

Среди знаковых проектов под руководством Зампеллы — Modern Warfare (2007 г.) и Modern Warfare 2 (2009 г.). В 2010 году он основал Respawn Entertainment, создавшую такие хиты, как Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends и STAR WARS Jedi: Fallen Order.