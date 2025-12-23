«Ну черт возьми, где зоркое око нашей власти?» Младенец в многодетной «семье-невидимке» погиб от голода, пока мать была в загуле

Пятимесячный мальчик не ел примерно три дня Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

Красноярский край и всю страну потрясла жуткая история: многодетная мать буквально морила голодом своих четверых детей. Один из них — пятимесячный мальчик — в результате погиб. Правоохранители нашли ребенка в квартире с признаками тяжелого истощения и обезвоживания. Где находился в этот момент отец, почему 15-летняя сестра никак не отреагировала на плач малыша и куда в это время смотрели органы опеки — в материале корреспондента NGS24.RU Татьяны Зарва.

«В кроватке просто скелет, а не ребенок»

В таких условиях жили маленькие дети Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

14 декабря 2025 года 35-летняя многодетная мать из Норильска ушла из дома к любовнику, у которого практически жила. В своей квартире по улице Бегичева она оставила четверых детей: 15-летнюю, двухлетнюю и полуторагодовалую дочерей и пятимесячного сына. При этом, как потом сухо опишут следователи, дома в холодильнике совсем не было еды.

Елена (имя изменено. — Прим. ред.) пробыла у своего ухажера до 17 декабря. За это время с ней дважды созванивалась 15-летняя дочь: в первый раз подросток просила маму вернуться и покормить малышей, во второй — девочка сообщила о гибели пятимесячного брата.

К слову, по информации источника NGS24.RU, это не первый раз, когда мать оставляет своих детей одних дома. А в СК региона уточняют, что в ее телефоне были уведомления о покупке алкоголя. 15-летняя девочка все три дня была дома, как и ее младшие брат и сестры.

Других родственников у детей нет, а как рассказал источник NGS24.RU, отец семейства сейчас отбывает наказание за побои. По его данным, бывший муж избивал супругу. Его отправили в колонию еще в январе 2025 года.

Женщина проведет в СИЗО два месяца Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

Как уже говорилось, многодетная мать узнала о смерти младшего ребенка от своей старшей дочери. Девочка позвонила маме и всё рассказала, тогда она всё же вернулась домой и даже «сдалась» полиции. Это было 17 декабря, а задержали ее только на следующий день.

18 декабря следователи смогли осмотреть квартиру, где жили дети, и оценить состояние и жилья, и самих детей. Двух младших девочек увезли в больницу с признаками истощения, а старшую 15-летнюю дочь поместили в соцприют. Кроме того, как сообщили в Минздраве, младшие девочки находятся в стабильном, но тяжелом состоянии.

Источник NGS24.RU также рассказывает, что на снимках младенца «в кроватке просто скелет, а не ребенок». Малыш скончался от истощения и обезвоживания. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов.

Несмотря на то что отец троих младших детей сидит (15-летняя девочка — ребенок Елены от первого брака. — Прим. ред.), семья не состояла на учете. Как объяснили NGS24.RU в полиции, главу семейства привлекли по трем эпизодам статьи 116.1 УК РФ — он бил жену, а детей не трогал, поэтому семью не ставили на учет.

— За нанесение побоев супруге мужчина был привлечен к уголовной ответственности по трем эпизодам ст. 116.1 УК РФ. Сообщения о причинении противоправных действий в отношении несовершеннолетних членов семьи в полицию не поступали. Соответственно, семья на учете не состояла, — дословно цитируем ответ полиции Красноярского края на запрос журналиста NGS24.RU.

Сейчас, уже после того, как многодетную мать заключили под стражу на два месяца (до 17 февраля 2026 года. — Прим. ред.), следователи проверят органы системы профилактики на халатность.

Саму женщину обвиняют в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

«Опеку — на скамью подсудимых!!!»

Красноярцы возмущены ситуацией Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

После публикации информации в телеграм-канале NGS24.RU люди массово стали оставлять комментарии. Читатели жалеют ребенка, который «не успел родиться, уже ушел», вместе с тем осуждая органы опеки за бездействие.

— Сначала прочитала новость, потом посмотрела фото. Действительно, где опека? Там, судя по всему, давно тревожных звоночков было немало, — пишет пользователь с ником Кристина Шеметилло.

— А соседи не видели ничего? И не слышали плач ребенка? Органы опеки — это раз, но бездушие соседей пугает, — добавляет пользователь с ником Irena L.

— Сотрудников опеки, которые обязаны выявлять такие семьи, — на скамью подсудимых!!! Сидят там, ерундой занимаются, пока дети находятся в опасности, — пишет пользователь с ником Ольга.

Некоторые комментаторы накинулись и на старшую девочку, закидывая чат вопросами о том, почему она с этой ситуацией ничего не сделала.

— А 15-летняя не могла накормить? Или обратиться за помощью?! — спрашивает пользователь с ником Юлия Савельева.

— Я тоже об этом подумал. Наверное, вся в мать, — отвечает ей пользователь с ником Артем Николаевич.

— А где бы она деньги на еду нашла? Законным способом в 15 лет. Чтобы на работу устроиться, тем более несовершеннолетнему, надо кучу бумаг собрать. Кто этим будет заниматься, по МФЦ ходить, СНИЛС, ИНН собирать? Просить помощи, наверное, не умеет. Если такой бардак, с воспитанием и уровнем коммуникации у детей тоже всё плохо. Всему учить надо. Здесь не учили, вот и выросли, — заступается за ребенка, оказавшегося в безвыходной ситуации, пользователь с нечитаемым ником.

Как объяснял источник NGS24.RU, девочка могла не пойти за помощью, потому что дети уже привыкли голодать, это не первый случай, когда мать оставляет детей без еды на долгое время.

— Больше никому не звонила. Они привыкли не есть по несколько дней, для них это уже воспринималось нормой, — говорит источник.

При этом наш источник отмечает, что старшая девочка часто пропускала школу. Мать привыкла «скидывать» на нее детей. В отношении матери даже возбудили административку по 5.35 за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Ее направили в городскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Это же подтвердили и в полиции региона.

— В октябре этого года в отношении супруги был составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по обучению несовершеннолетней дочери. Собранные материалы были направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Норильска, — дословный ответ ведомства.

Но странно в этой ситуации и то, что на семью, где привыкли не кормить детей, не обращали внимание и норильские медики.

— Врач не проводил патронаж. Она приходила с ребенком в поликлинику один раз в августе-сентябре на прививку, и с тех пор они не приходили к педиатру. А туда надо ходить раз в месяц в течение первого года жизни ребенка, — обращает внимание на важную деталь в этой истории наш собеседник.

Как сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии, женщина уже признала вину. Следователям Елена завила, что предполагала возможность наступления плохих последствий.

Теперь ситуация еще и на особом контроле у прокуратуры Красноярского края.

«Ау, люди, где вы?»

Общественники будут пристально следить за ситуацией Источник: Руслан Абдуллаев / VK, Артем Ленц / NGS24.RU

Норильский активист, председатель коллегии «Мой дом» Руслан Абдуллаев считает, что этот случай — вопиющий, и такое нужно пресекать.

— К сожалению, соцслужбы не работали с семьей, какая бы она ни была, какие бы родители ни были, и, соответственно, вполне правильно, что следственные органы проводят проверку — по матери дадут оценку. Но самое главное, что и в отношении органов профилактики [проведут проверку], — говорит Абдуллаев.

По словам общественника, это «порочная практика на территории Норильска». Как отмечает Абдуллаев, каждая из организаций (в том числе детские сады и школы) по мере взаимодействия с детьми должна была сообщить в органы опеки об их состоянии.

— Вы же видите, что у вас неблагополучная семья. Почему соответствующим образом на контроль не взяли? Почему меры поддержки не оказывали? Может быть, надо было детей до этого взять, если вот такая ситуация. Ну вот сейчас, к сожалению, органы будут разбираться, но это уже постсобытие, к сожалению ребенка не вернешь, — говорит общественник.

Кроме этого, Абдуллаев заявил, что тоже готов написать обращения, чтобы проверили органы профилактики.

— Это вопиющий случай, его надо пресекать, мы со своей стороны подготовим соответствующие обращения, чтобы провели надзорные мероприятия органов профилактики. Не может у нас в XXI веке, в социально благополучном обществе ребенок оставаться без внимания и от истощения гибнуть, — добавляет он.

Также корреспондент NGS24.RU обратился за комментарием к уполномоченной по правам ребенка в Красноярском крае Ирине Мирошниковой. Детский омбудсмен сообщила, что в отпуске, но о ситуации в курсе и «она на контроле». Других вопросов ей задать не удалось, уполномоченный по правам детей больше на звонки нашего корреспондента не отвечала.

Нина Останина возмущена Источник: Новости с Останиной / Telegram

Зато на вопросы журналиста ответила председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Политик уточнила, что опека «не вправе вмешиваться в дела кровной семьи», но Останина сама с этим не согласна.

— Я с этим сама не согласна категорически, не надо бояться помогать тем семьям, где видится неблагополучие уже, — говорит она.

Кроме этого, депутат Госдумы отметила, что здесь дело не только в том, что недосмотрели органы опеки, но и в людском безразличии.

— Если нет близких в первой линии, есть какие-то двоюродные и троюродные близкие люди. Были же соседи, которые могли все-таки органам опеки сообщить о семейном неблагополучии. Я просто к тому, что кто-то ходил в детские учреждения, всё это виделось, — добавила Останина.

Кроме того, политик вспомнила и об уполномоченном по правам ребенка.

— Есть уполномоченный по правам ребенка, что-то я не слышу заявлений. Тогда к чертовой матери надо и должность эту ликвидировать, если мы не знаем о детском неблагополучии. Довести в XXI веке ребенка до истощения, и он умирает, остальные дети нуждаются в госпитализации… Я не верю, что всё это происходит в безвоздушном пространстве, поэтому хочется крикнуть: «Ау, люди, где вы?» — говорит она.

Односторонним способом винить мать, говорит Останина, тоже нельзя. Как минимум потому, что никто не знает, какая она на самом деле, возможно ей требовалась медпомощь.

— Лечить тогда от алкоголизма и социализировать, сделать всё, чтобы вернуть ее в общество, потому что как бы хорошо ни было в приемных семьях, родную мать никто никогда не заменит. Поэтому какой бы она ни была, я всё равно настаиваю на том, что надо обратить внимание на эту женщину.

Останина говорит, что эта многодетная семья должна была быть на учете, поскольку мужа там нет, а самостоятельно женщина бы не смогла содержать четверых детей, при этом не работая.

— Дети недоедали, а в многодетной семье это вообще недопустимо. Если она пропивала все пособия, ну черт возьми, где же действительно зоркое око нашей власти? Поэтому для меня эта история чрезвычайная. Чрезвычайная, бить набат, во все колокола! И в конце концов, органы опеки надо привлекать за оставление детей в опасности и социальных работников тоже, и замгубернатора по соцвопросам, и уполномоченного [по правам ребенка].