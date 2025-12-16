НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -9

4 м/c,

ю-з.

 751мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,45
EUR 93,23
ДТП с автобусом
«Умные решения»
Ярославцы против кладбища
Купить жилье без обмана
Умер гендиректор «Атруса»
Поменяют порядок выбора мэра
Как будут работать платные парковки
Построят мусороперерабатывающий завод
Происшествия «Сын икону положил, так вот и выживали»: как потерялись и спасались в пургу туристы на горе в Пермском крае

«Сын икону положил, так вот и выживали»: как потерялись и спасались в пургу туристы на горе в Пермском крае

Во время поисков группы выяснилось, что там же пропали еще шесть человек. Видео

147

Все подробности о поисках туристов мы собрали в видео

Источник:

59.RU

В эти выходные на горе Ослянке в Пермском крае потерялись 13 туристов из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Двое суток их искали около ста человек. Во время масштабной операции выяснилось, что там же пропали еще шесть человек. Всех туристов нашли живыми вечером 15 декабря. Историю поисков и спасения мы собрали в коротком видео.

13 декабря группа из 15 человек из Свердловской области на снегоходах должна была вернуться с заезда на гору Ослянку в Пермском крае. Двое участников группы, уехавших с вершины раньше, подняли тревогу, когда остальные 13 человек не вышли на точку сбора.

К ним подключились волонтеры, полиция, МЧС России и просто неравнодушные — к Ослянке съехались люди из других регионов. Во время поисков выяснилось, там же пропала еще одна группа туристов из шести человек.

Все 19 человек нашли живыми, их эвакуировали с горы вечером 15 декабря. Сами туристы рассказали, что сбились с пути и сломали два снегохода.

О том, как искали туристов и что они говорят о пережитом, смотрите в видео, опубликованном выше.

ПО ТЕМЕ
Тома МинадзеТома Минадзе
Тома Минадзе
корреспондент
Гора Видео Турист Потерявшийся
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
21 минута
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдёт.
Гость
22 минуты
Зачем вообще туда полезли?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Рекомендуем