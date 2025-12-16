«Сын икону положил, так вот и выживали»: как потерялись и спасались в пургу туристы на горе в Пермском крае

Все подробности о поисках туристов мы собрали в видео Источник: 59.RU

В эти выходные на горе Ослянке в Пермском крае потерялись 13 туристов из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Двое суток их искали около ста человек. Во время масштабной операции выяснилось, что там же пропали еще шесть человек. Всех туристов нашли живыми вечером 15 декабря. Историю поисков и спасения мы собрали в коротком видео.

13 декабря группа из 15 человек из Свердловской области на снегоходах должна была вернуться с заезда на гору Ослянку в Пермском крае. Двое участников группы, уехавших с вершины раньше, подняли тревогу, когда остальные 13 человек не вышли на точку сбора.

К ним подключились волонтеры, полиция, МЧС России и просто неравнодушные — к Ослянке съехались люди из других регионов. Во время поисков выяснилось, там же пропала еще одна группа туристов из шести человек.