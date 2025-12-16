В общежитии в Ярославской области нашли убитыми двух мужчин

В Ярославской области произошло двойное убийство Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Данилове Ярославской области произошло двойное убийство. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Ярославской области, трагедия случилась в ночь на 16 декабря в комнате общежития на улице Земляной Вал.

«Предварительно установлено, что трое мужчин распивали спиртные напитки. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес удары ножом своим оппонентам 59-и и 68-и лет. От полученных ранений потерпевшие скончались», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Тела двух мужчин нашли в комнате общежития в Данилове Источник: УМВД России по Ярославской области / Vk.com

Преступник сбежал. Чуть позже полицейские нашли его в зале ожидания железнодорожной станции. В настоящее время мужчина задержан.

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что это 47-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.