Происшествия В общежитии в Ярославской области нашли убитыми двух мужчин

В общежитии в Ярославской области нашли убитыми двух мужчин

Что известно о происшествии

435
В Ярославской области произошло двойное убийство | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области произошло двойное убийство | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области произошло двойное убийство

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Данилове Ярославской области произошло двойное убийство. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Ярославской области, трагедия случилась в ночь на 16 декабря в комнате общежития на улице Земляной Вал.

«Предварительно установлено, что трое мужчин распивали спиртные напитки. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес удары ножом своим оппонентам 59-и и 68-и лет. От полученных ранений потерпевшие скончались», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Тела двух мужчин нашли в комнате общежития в Данилове | Источник: УМВД России по Ярославской области / Vk.comТела двух мужчин нашли в комнате общежития в Данилове | Источник: УМВД России по Ярославской области / Vk.com

Тела двух мужчин нашли в комнате общежития в Данилове

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Vk.com

Преступник сбежал. Чуть позже полицейские нашли его в зале ожидания железнодорожной станции. В настоящее время мужчина задержан.

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что это 47-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

В следственном комитете добавили, что сейчас идет расследование, назначен ряд судебных экспертиз, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
