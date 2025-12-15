НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Страна и мир «Внезапно начался хаос: ружья, выстрелы». Очевидцы — о теракте в Австралии, где отец и сын устроили стрельбу на Хануку

«Внезапно начался хаос: ружья, выстрелы». Очевидцы — о теракте в Австралии, где отец и сын устроили стрельбу на Хануку

Жертвами стрелков стали 16 человек, включая десятилетнюю девочку. Видео

196
Источник:

Городские медиа

14 декабря в Австралии произошел террористический акт во время празднования Хануки на пляже Бондай в Сиднее. Еврейский праздник света собрал сотни людей: семьи с детьми, пожилых, туристов. Атмосфера радости была внезапно прервана стрельбой: двое вооруженных мужчин — отец и сын — открыли огонь по толпе.

По свидетельствам очевидцев, начался хаос: раздавались выстрелы, люди падали, многие были ранены. Один из присутствующих смог обезвредить одного из нападавших. В результате атаки погибли 16 человек, еще около 40 получили ранения. Среди погибших — десятилетняя русскоязычная девочка и религиозный лидер общины.

Капеллан спасательной службы Владимир Котляр, выходец из Советского Союза, оказывал помощь пострадавшим на месте происшествия.

— [Когда это началось], я уже был там. Охранник, который был рядом со мной, был ранен в плечо, я помогал ему, а когда вернулся, многие уже были мертвы, — сообщил Владимир.

Стрелявшими оказались Саджид и Навид Акрам. Саджид был убит на месте, Навид получил тяжелые ранения при задержании. Следствие считает, что нападавшие были связаны с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Глава мусульманской общины Сиднея публично отказал террористам в проведении похорон, заявив, что их действия противоречат исламу и они не могут считаться его истинными последователями.

