В доме актера из «Волк с Уолл-стрит» Роба Райнера нашли тела двух человек

В полиции Лос-Анджелеса сообщили, что возраст мужчины совпадает с возрастом Роба Райнера Источник: Gettyimages.ru

В доме голливудского режиссера и актера Роба Райнера в Лос-Анджелесе обнаружили тела двух человек. Об этом сообщает портал TMZ.

«В доме в западном Лос-Анджелесе, принадлежащем Робу Райнеру и его жене Мишель, были обнаружены тела двух человек», — говорится в сообщении.

В особняк голливудской звезды прибыли медики, которые констатировали смерть мужчины 78 лет и женщины 68 лет. У них были ножевые ранения.

По информации полиции Лос-Анджелеса, возраст мужчины совпадает с возрастом Райнера, но официального подтверждения смерти актера нет, так как личности покойных не раскрываются. Правоохранительные органы проводят расследование убийства.

Журнал People со ссылкой на источники утверждает, что пару убил их сын. Его мотивы неизвестны.