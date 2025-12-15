«Десяток собак подрал девчонку»: как живет якутский поселок, где год назад бездомные псы растерзали 12-летнюю Вику

Уголовное дело о халатности из-за произошедшего рассматривают в суде Источник: Городские медиа

В маленьком поселке Чульман в Якутии в октябре 2024 года умерла 12-летняя Вика Кашуба: ее буквально растерзала стая собак. Девочка два дня провела в реанимации, но не смогла выкарабкаться.

Всё произошло в обычный осенний день, 7 октября, когда Вика возвращалась домой от подруги по привычному пути. На улице было еще светло. Напали на нее, когда она проходила мимо магазина. Девочка успела записать видео и отправить его подруге.

Отец девочки Валерий узнал всё от родителей подруги и сразу же отправился к месту. Когда он добрался, увидел 15 разъяренных псов и случайного прохожего, который вступился за Вику. Пока он пытался отбиться от своры и вызывал скорую, тоже получил травму.

Первую помощь оказывали ей тем, что было в машине отца, хоть этого и было недостаточно: Вика уже потеряла много крови. Скорую помощь ждали полтора часа: единственная бригада именно в этот день уехала в Нерюнгри, а фельдшер не смог найти и бинтов. После прибытия в центральную районную больницу девочку сразу начали оперировать, врачи стабилизировали ее 5 часов. Быстро стало понятно, что средств не хватит. Вику надо перевозить в Якутск. Не успели. У Вики произошел отек мозга, отказали органы, сердце работало только благодаря адреналину и вентиляции легких. В итоге спустя два дня после произошедшего, 9 октября 2024 года, Вики не стало.

Эта трагедия потрясла всю республику, о ней писали и рассказывали федеральные СМИ, высказывались депутаты Госдумы, поднимая наболевший вопрос о бродячих животных. Уже бывшего главу поселка Сталика Дерягина теперь судят за халатность, впрочем, виновным он себя не считает.