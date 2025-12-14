Россиянка попала в страшный теракт на пляже в Сиднее: туристка получила ранение

В теракте погибло не меньше 12 человек Источник: Flavio Brancaleone / The Sydney Morning Herald

В Сиднее на пляже произошел крупный теракт, в котором погибло больше 10 человек. Среди пострадавших оказалась одна россиянка — ей прострелили руку.

На австралийском пляже Бонди-Бич 14 декабря еврейская община отмечала начало праздника Ханука. Во время церемонии зажигания ханукальных свечей двое неизвестных открыли стрельбу по толпе людей.

«Вооруженные люди открыли огонь сразу после 18:30 сегодня вечером, когда сотни жителей Сиднея посетили мероприятие Ханука у моря, чтобы отпраздновать начало еврейского фестиваля», — сообщает издание The Sydney Morning Herald.

Известно, что погибли не меньше 12 человек, среди них также есть дети. Еще 29 человек, включая двух полицейских, получили ранения. Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс назвал случившееся террористическим актом.

По данным «Российской газеты», на пляже также отдыхала группа российских туристов, но они ушли за 10 минут до начала теракта.

Telegram-канал RT сообщил, что в стрельбу попала одна россиянка и получила ранение.

«Она приехала на праздник на пляж. Там праздновали первый день Хануки. Было много евреев, много русскоговорящих», — рассказали знакомые пострадавшей.

Теперь женщина находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Еще одна россиянка рассказала RT, что не смогла попасть на пляж.

«Я долго искала место для парковки, но не нашла и уехала. Через 15 минут после этого произошел теракт», — рассказала она.

В генконсульстве России в Австралии сообщили, что информации о раненных российских туристах к ним не поступала.

В Москве же решили не зажигать восьмисвечник по случаю празднования Хануки впервые с 1991 года.