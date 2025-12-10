«Там уже одни обломки были»: чем живет деревня, где вместе с экипажем разбился самолет Ан-22

В Ивановской области разбился военный самолет Источник: Алина Сардекова / 76.RU

«Дыма и ничего такого не было. Подумала: „Ну мало ли, может, учения“. Я всю дорогу шла, ничего не видела. Пришла домой, поставила себе кофе, а через 20 минут ко мне пришел сосед, рассказал, что у нас самолет упал».

Утром 9 декабря в деревушке Иванково в Ивановской области произошла трагедия: там разбился военный Ан-22. Самолет рухнул в реку, никто из членов экипажа не выжил.

В эксклюзивном репортаже 76.RU рассказываем, что происходило в деревне после трагедии, которую местные жители воспринимают как личную.

На въезде — машины ДПС и военные

Деревня Иванково в Ивановском округе встречает гостей домами, в окнах которых не горит свет. По словам местных, на постоянной основе тут живут около десяти семей, остальные — дачники. Поэтому в декабре здесь пустынно.

Зимой в деревне немноголюдно Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Чтобы увидеть безлюдные улицы, нужно миновать въезд в деревню. Вечером 9 декабря на повороте в жилую зону кипит непривычное для Иванкова движение: дежурит патруль ДПС, рядом что-то негромко обсуждают люди в военной форме.

«Здесь сегодня многих не пропускали. Узнав о случившемся, зеваки пытались пройти к реке. Говорили, мол, пришли рыбу ловить. Но видно было, что им просто посмотреть охота», — рассказала местная жительница Анна (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.)

Деревню заполнили машины сотрудников органов и военных Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Периодически от поворота, ведущего к месту крушения самолета, выезжали грузовики с черными номерами, спецслужбы, машины водолазов и следователей. У съезда к реке Уводьстрой выставили шлагбаум, где дежурили сменяющие друг друга военные. Пропускали только своих коллег и спецслужбы.

«Гул был очень сильным»

Рассказывая об утренних событиях, Анна тяжело вздыхает и периодически прикрывает глаза. Около 11 часов она шла домой из соседней деревни Малинники, где прогуливалась с собакой. В этот момент ее оглушил громкий гул.

«Уже практически подошла к деревне и услышала такой неимоверный грохот. Я даже вспомнила момент из фильмов, где показывают, как началась война. Гул был очень сильным. Очень. Мы здесь живем 11-й год, и у нас постоянно летают самолеты. Но это был шум гораздо больше», — рассказала Анна.

Когда Анна поняла, что именно было источником шума, она оцепенела.

«Вижу: справа от меня летит огромный самолет. Его было видно очень хорошо. Он летел, можно сказать, передо мной. Я понимала, что он сейчас упадет на лес. Шло к тому, чтобы он задел кроны деревьев», — рассказала Анна.

Я от этого всего испугалась, потому что понимала: сейчас будет либо пожар, либо взрыв. Я села и сгруппировалась. Анна Жительница деревни Иванково

Когда самолет пролетел мимо, Анна поднялась на ноги, прислушалась: грохота не было. Тогда она успокоилась и пошла домой, подумав, что проходят очередные учения.

«Я иду дальше, смотрю: ни дыма, ничего нет. Даже всплесков воды слышно не было. Сначала сердце колотилось, думала: „Господи, ребята, вы живы или нет?“ А потом успокоилась, подумала, мало ли что случилось. Наверняка он уже улетел. Я пришла домой, налила себе кофе. А минут через 20 пришел сосед и сказал: „У нас самолет упал“», — рассказала Анна.

В момент ЧП Анна возвращалась с прогулки Источник: Павел Аджигильдяев / wikimedia.org

Когда Анна пошла к реке, там уже стояли машины скорой помощи и МЧС.

«Но пока я шла, я ничего не слышала. А вот сосед, который живет метрах в 150, сказал: „Такой был грохот, такой взрыв“. Он в этот момент в ванной был. Страшно, скажу откровенно, страшно. Когда такая махина с этим грохотом летит перед тобой», — рассказала Анна.

Транспортный самолет Ан-22 «Антей» был разработан в 1960-х годах. Предназначался для перевозки на большие расстояния тяжелой крупногабаритной техники и войск. Введен в эксплуатацию с 1969 года. Самолет назван в честь героя греческой мифологии. Антей — это великан, сын Посейдона и Геи.

«Думал: всё, вот он, последний день»

Дом Михаила находится примерно в 150 метрах от реки. В момент крушения он был в ванной и услышал гул.

«Я думал: всё, вот он последний день. Вышли посмотреть. Взяли с соседом лодку и подплыли туда. Но там уже одни обломки были. Метров 15 осмотрели и вернулись. Дальше стали подъезжать машины спасателей», — рассказал Михаил.

На лодке Михаил отправился к месту крушения вместе со своим соседом — Юрием.

«[Самолет] вылетел из тумана и упал в речку. Мы туда доплыли на лодке, от фюзеляжа всё плавало. Звука не было, я просто ошалел, он практически на меня [летел], 10 метров над липами. Я ничего не понимал», — отметил Юрий.

На место ЧП выезжали спасательные службы Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Видевшие траекторию полета Ан-22 жители деревни уверены: пилот уходил от деревни, чтобы избежать разрушений в гражданском секторе.

«За себя страшно не было. Было страшно за тех, кто там, внутри, был, — сказал Юрий. — Если за себя бояться, то какие же мы русские?»

«Может, кто-то выжил?»

До последнего жители деревни надеялись, что хоть кому-то из членов экипажа удалось уцелеть.

«Господи, может, хоть кто-то выжил? Вдруг чудо случилось», — с надеждой вздохнула Анна.

Она еще не знала, что на тот момент в следственном комитете уже сообщили, что все члены экипажа погибли. После трагедии возбудили уголовное дело по ст. 351 УК РФ «Нарушение правил подготовки к полетам».

По деревенским улицам то и дело проезжали машины спецслужб Источник: Алина Сардекова / 76.RU

РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщали, что самолет потерпел крушение во время облета после проведенного ремонта. В июне 2024 года в СМИ появилась информация о том, что с 2024 года Военно-транспортная авиация Воздушно-космических сил (ВТА ВКС) РФ прекращает эксплуатацию Ан-22. Об этом также писали в ТАСС.

Военные, дежурящие на блокпостах, рассказали жителям деревни, что утром 10 декабря работы на месте крушения самолета будут продолжены.