Ларису Долину проверили на вменяемость из-за продажи квартиры

Выводы исследования состояния Долиной не пытались оспорить Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Певица Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в рамках с расследованием дела о продаже ее квартиры под влиянием мошенников. Это следует из судебных документов по разбирательству с покупательницей ее недвижимости Полиной Лурье.

«В ходе расследования уголовного дела в отношении Долиной проведена комплексная амбулаторная первичная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой комиссией экспертов Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева <…>. Выводы судебной психолого-психиатрической экспертизы в рамках уголовного дела не оспорены, со стороны Лурье о проведении по настоящему делу судебной экспертизы ходатайств не заявлялось», — говорится в документе, который приводит ТАСС.

Однако в тексте не указано, к чему пришли эксперты после исследования состояния Долиной.

Сама же певица заявляет, что была уверена, что действует в рамках спецоперации по поимке опасных преступников. Она не сомневалась, что сделка по продаже квартиры является фиктивной.

«У Долиной при совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в спецоперации по выявлению и задержанию преступников, сделки осуществляются фиктивно под контролем сотрудников правоохранительных органов», — указывается в одном из документов в деле.

Более того певица в своем иске к покупательнице ее квартиры Полине Лурье заявила, что та была недостаточно осмотрительна, когда заключала с ней сделку, поскольку было очевидно, что она не намерена расставаться с жильем.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко заверила, что что в момент сделки вменяемость артистки не вызывала никаких сомнений у её клиентки.

Долина оказалась в центре скандала после продажи своей квартиры в элитном ЖК в Хамовниках летом 2024 года. Она сказала, что ее обманули мошенники, и в итоге артистка потеряла более 100 миллионов рублей и жилье площадью около 200 квадратов. По этому делу начались судебные разбирательства и ей вернули недвижимость. Четверым участникам сделки назначили до семи лет колонии.