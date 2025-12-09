Ларису Долину проверили на вменяемость из-за продажи квартиры

Певица Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в рамках с расследованием дела о продаже ее квартиры под влиянием мошенников. Это следует из судебных документов по разбирательству с покупательницей ее недвижимости Полиной Лурье.
«В ходе расследования уголовного дела в отношении Долиной проведена комплексная амбулаторная первичная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой комиссией экспертов Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева <…>. Выводы судебной психолого-психиатрической экспертизы в рамках уголовного дела не оспорены, со стороны Лурье о проведении по настоящему делу судебной экспертизы ходатайств не заявлялось», — говорится в документе, который приводит ТАСС.
Однако в тексте не указано, к чему пришли эксперты после исследования состояния Долиной.
Сама же певица заявляет, что была уверена, что действует в рамках спецоперации по поимке опасных преступников. Она не сомневалась, что сделка по продаже квартиры является фиктивной.
«У Долиной при совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в спецоперации по выявлению и задержанию преступников, сделки осуществляются фиктивно под контролем сотрудников правоохранительных органов», — указывается в одном из документов в деле.
Более того певица в своем иске к покупательнице ее квартиры Полине Лурье заявила, что та была недостаточно осмотрительна, когда заключала с ней сделку, поскольку было очевидно, что она не намерена расставаться с жильем.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко заверила, что что в момент сделки вменяемость артистки не вызывала никаких сомнений у её клиентки.
Долина оказалась в центре скандала после продажи своей квартиры в элитном ЖК в Хамовниках летом 2024 года. Она сказала, что ее обманули мошенники, и в итоге артистка потеряла более 100 миллионов рублей и жилье площадью около 200 квадратов. По этому делу начались судебные разбирательства и ей вернули недвижимость. Четверым участникам сделки назначили до семи лет колонии.
Покупательница квартиры Полина Лурье в итоге осталась и без жилья, и без денег. Она подала жалобу в Верховный суд. Долина предложила вернуть деньги, но частями, так как полной суммы у нее сейчас нет. Покупательница отказалась от мирового соглашения. Верховный суд России назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье на 16 декабря.