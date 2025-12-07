НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия В Ярославле ребенок выпал из окна: что с малышом

В Ярославле ребенок выпал из окна: что с малышом

Происшествие случилось в районе Липовой горы

В Ярославле сообщили о выпавшем из окна ребенке

В Ярославле сообщили о выпавшем из окна ребенке

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцы сообщили о том, что на Липовой горе из окна квартиры в многоквартирном доме выпал ребенок.

«Что-то не видно нигде информации о нем», — написала читательница в редакцию портала 76.RU.

Как сообщил источник 76.RU, происшествие, действительно, произошло в середине уходящей недели.

«5-летний ребенок выпал из окна многоквартирного дома. Обошлось без серьезных травм. После осмотра в больнице его отпустили домой», — сообщил источник.

Напомним, пик падений детей из окон происходит весной и летом, когда родители оставляют рамы открытыми для проветривания комнат. Чаще всего малыши забираются на подоконники, опираются на москитные сетки и падают с высоты. Врач-нейрохирург Ярославской областной детской клинической больницы Дмитрий Шелкошвеев обратился к родителям и раскрыл изнанку врачебной работы в таких случаях.

Летом в Следственном комитете Ярославской области дали рекомендации о мерах безопасности в таких ситуациях. Главные советы — не оставлять малышей одних, ставить мебель так, чтобы ребенок не мог забраться на подоконник, ставить на рамы фиксаторы, которые не позволят малышу открыть окно, или выкрутить ручки из окон.

