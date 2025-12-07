НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как 0

0 м/c,

штиль.

 761мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Ребенок выпал из окна
«Умные решения»
Хлопок в Брагине
Что подарить и как отметить Новый год
Когда похолодает
Раскупили билеты на юг
Застройка у Толги
Бизнес Марии Горбань
Происшествия Ярославцев напугал громкий звук на улице: что сказали в МЧС

Ярославцев напугал громкий звук на улице: что сказали в МЧС

На хлопок пожаловались жители Дзержинского района

1 183
Ярославцы сообщили о хлопке в Брагине | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЯрославцы сообщили о хлопке в Брагине | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцы сообщили о хлопке в Брагине

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцы пожаловались на хлопок, который вечером 7 декабря раздался в Дзержинском районе.

«Был мощный хлопок в Брагине, сама живу на улице Панина, увидела, как осветилось небо, был громкий звук взрыва и после была слышна мигалка машины», — написали в группе «Жесть Ярославль» в 19:54.

В паблике «Подслушано в Ярославле» также сообщают, что слышали звук.

«На Панина, 14 аж окна задрожали», — рассказали люди.

Ярославцы делятся, что хлопок было слышно на Ленинградском проспекте и улице Пионерской.

Между тем в МЧС по Ярославской области рассказали, что к ним сообщений о каких-либо происшествиях, с которыми мог быть связан звук, не поступали.

Напомним, 27 ноября в поселке Красный Бор в 10-этажке произошел пожар, во время которого раздался хлопок. На фото с места происшествия было видно выбитые рамы на балконе. Как позже стало известно, предварительной причиной возгорания стала неисправность электрического сетевого фильтра (удлинителя). Произошел хлопок стоящих рядом баллончиков с химическими жидкостями.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Хлопок МЧС
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED3
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Ну, если не кондиционер, то тогда - петарда.
Гость
45 минут
как уже надоели безграмотно писать.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление