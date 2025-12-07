Ярославцев напугал громкий звук на улице: что сказали в МЧС

Ярославцы сообщили о хлопке в Брагине Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцы пожаловались на хлопок, который вечером 7 декабря раздался в Дзержинском районе.

«Был мощный хлопок в Брагине, сама живу на улице Панина, увидела, как осветилось небо, был громкий звук взрыва и после была слышна мигалка машины», — написали в группе «Жесть Ярославль» в 19:54.

В паблике «Подслушано в Ярославле» также сообщают, что слышали звук.

«На Панина, 14 аж окна задрожали», — рассказали люди.

Ярославцы делятся, что хлопок было слышно на Ленинградском проспекте и улице Пионерской.

Между тем в МЧС по Ярославской области рассказали, что к ним сообщений о каких-либо происшествиях, с которыми мог быть связан звук, не поступали.