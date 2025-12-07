Ярославцев напугал громкий звук на улице: что сказали в МЧС

Ярославцы пожаловались на хлопок, который вечером 7 декабря раздался в Дзержинском районе.
«Был мощный хлопок в Брагине, сама живу на улице Панина, увидела, как осветилось небо, был громкий звук взрыва и после была слышна мигалка машины», — написали в группе «Жесть Ярославль» в 19:54.
В паблике «Подслушано в Ярославле» также сообщают, что слышали звук.
«На Панина, 14 аж окна задрожали», — рассказали люди.
Ярославцы делятся, что хлопок было слышно на Ленинградском проспекте и улице Пионерской.
Между тем в МЧС по Ярославской области рассказали, что к ним сообщений о каких-либо происшествиях, с которыми мог быть связан звук, не поступали.
Напомним, 27 ноября в поселке Красный Бор в 10-этажке произошел пожар, во время которого раздался хлопок. На фото с места происшествия было видно выбитые рамы на балконе. Как позже стало известно, предварительной причиной возгорания стала неисправность электрического сетевого фильтра (удлинителя). Произошел хлопок стоящих рядом баллончиков с химическими жидкостями.