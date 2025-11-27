НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия В МЧС назвали причину пожара с хлопком в Ярославле

В МЧС назвали причину пожара с хлопком в Ярославле

Рассказываем, что случилось

От взрыва выбило окна

От взрыва выбило окна

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Стала известна предварительная причина пожара, который произошел в ночь на 27 ноября в ярославском поселке Красный Бор. Загорелась квартира в 1-этажном доме. Жители района говорили, что слышали хлопок. В результате на балконе вылетела оконная рама. Сообщалось о пострадавшем молодом человеке.

«Предварительная причина пожара — неисправность электрического сетевого фильтра (удлинителя). Вследствие чего, произошел хлопок рядом стоящих баллончиков с химическими жидкостями», — рассказали в МЧС по Ярославской области.

Ранее источник 76.RU пояснял, что взорвался баллончик для протирания контактов компьютерных проводов. Также была информация, что пострадавшего молодого человека после осмотра в больнице отпустили домой.

Причиной пожара стал неисправный удлинитель

Причиной пожара стал неисправный удлинитель

Рванули баллончики с химической жидкостью

Рванули баллончики с химической жидкостью

Пострадал мужчина

Пострадал мужчина

Причиной пожара стал неисправный удлинитель

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

МЧС России напомнили ярославцам, что не стоит пользоваться неисправными и самодельными электроприборами, необходимо следить за состоянием проводки, избегать перегрузки электросети, не хранить легковоспламеняющиеся жидкости рядом с электроприборами. Также рекомендовано установить пожарный извещатель.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
Гость
36 минут
Так это же 4-х этажный, а написано 1-этажный.
Гость
22 минуты
Есть большие сомнения, что это банальный пожар. Либо дрон, либо проводка не выдержала кустарного майнинга...
Гость
