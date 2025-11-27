В МЧС назвали причину пожара с хлопком в Ярославле

Стала известна предварительная причина пожара, который произошел в ночь на 27 ноября в ярославском поселке Красный Бор. Загорелась квартира в 1-этажном доме. Жители района говорили, что слышали хлопок. В результате на балконе вылетела оконная рама. Сообщалось о пострадавшем молодом человеке.

«Предварительная причина пожара — неисправность электрического сетевого фильтра (удлинителя). Вследствие чего, произошел хлопок рядом стоящих баллончиков с химическими жидкостями», — рассказали в МЧС по Ярославской области.

Ранее источник 76.RU пояснял, что взорвался баллончик для протирания контактов компьютерных проводов. Также была информация, что пострадавшего молодого человека после осмотра в больнице отпустили домой.