Эвакуировали 64 человека: во время пожара в супермаркете в Ярославле пострадали двое детей

В Ярославле во время пожара в супермаркете эвакуировали 64 человека Источник: МЧС России по Ярославской области / MAX

В МЧС рассказали подробности о пожаре, который произошел утром 6 декабря на улице Пирогова, 37 во Фрунзенском районе Ярославля. Там горел супермаркет «Дикси» на первом этаже жилого пятиэтажного дома.

Не обошлось без эвакуации. Спасатели вывели из здания 64 человека.

«А также пожарными спасено пять человек, из которых пострадали три жильца дома: 48-летняя женщина и два мальчика 10 и 16 лет», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Витрины закоптило Источник: МЧС России по Ярославской области / MAX

На место ЧП пригнали восемь спецмашин, работали 28 пожарных. Огонь уничтожил газетный киоск, повредил банкомат, кассовые аппараты, игровой автомат, потолок армстронг на площади 100 квадратных метров. Закопчены продукты питания, холодильники, витрины, стены и потолок на 400 квадратах.

ЧП произошло утром Источник: читатель 76.RU

В МЧС назвали предварительную причину возгорания.