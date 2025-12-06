НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия «Выгорел полностью магазин»: в Ярославле начался пожар в супермаркете. Видео

Очевидцы рассказали о пострадавших

В Ярославле горел супермаркет

Источник:

читатель 76.RU

В Ярославле утром 6 декабря произошел пожар в супермаркете. Спасатели выехали по сообщению о возгорании в магазине «Дикси» на улице Пирогова, 37 во Фрунзенском районе.

Очевидцы рассказали, что увидели на месте ЧП несколько пожарных машин и карету скорой помощи. По их словам, три человека надышались дымом.

«До сих пор дым идет. Видать, не так давно [горел]. Выгорел полностью магазин. Вообще напрочь», — рассказал читатель 76.RU Максим.

Также он уточнил, что спасатели проверяют квартиры в доме, в котором расположен супермаркет.

ЧП произошло утром

Источник:

читатель 76.RU

В ГУ МЧС по Ярославской области рассказали, что поступило сообщение о загорании киоска в магазине «Дикси». Информация по пострадавшим пока уточняется.

Ночью 5 декабря еще один пожар произошел в частном хозяйстве в Рыбинском районе. Во время ЧП в деревне Юркино погибли животные: две коровы, один бык, шесть свиней, 50 кур, две индейки. Среди людей обошлось без пострадавших.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
1 час
Это результат «не кошмарить бизнес». Зато будем кошмарить школы и детские сады.
Гость
56 минут
На Липовой горе живут люди разные. За некоторыми нужен постоянный надзор.
