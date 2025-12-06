«Выгорел полностью магазин»: в Ярославле начался пожар в супермаркете. Видео

В Ярославле горел супермаркет Источник: читатель 76.RU

В Ярославле утром 6 декабря произошел пожар в супермаркете. Спасатели выехали по сообщению о возгорании в магазине «Дикси» на улице Пирогова, 37 во Фрунзенском районе.

Очевидцы рассказали, что увидели на месте ЧП несколько пожарных машин и карету скорой помощи. По их словам, три человека надышались дымом.

«До сих пор дым идет. Видать, не так давно [горел]. Выгорел полностью магазин. Вообще напрочь», — рассказал читатель 76.RU Максим.

Также он уточнил, что спасатели проверяют квартиры в доме, в котором расположен супермаркет.

ЧП произошло утром Источник: читатель 76.RU

В ГУ МЧС по Ярославской области рассказали, что поступило сообщение о загорании киоска в магазине «Дикси». Информация по пострадавшим пока уточняется.