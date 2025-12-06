«Мчался прямо на нас»: автомобиль влетел в толпу на рождественской ярмарке во Франции. Есть пострадавшие — кадры

Пострадали почти 30 человек Источник: Х / sana_mukh97

Во Франции в Гваделупе автомобиль въехал в толпу людей во время рождественской вечеринки. Информацию об этом сообщили в эфире местного радио Franceinfo.

Все случилось на площади Шельчер, расположенной напротив ратуши и церкви. По словам очевидцев, машина внезапно выехала с дороги и на полном ходу врезалась в группу людей возле торговой палатки.

Сразу после этого началась паника. На место происшествия прибыли пожарные, медики, полицейские, а также мэр города.

«Мы просто увидели машину, которая мчалась прямо на нас. И пока мы пытались понять, мы уже лежали на земле… Люди кричали, а там были дети», — рассказала одна из пострадавших.

В настоящее время ведется следствие. Полиция уже подтвердила, что водитель был пьян и плюс к этому находился в состоянии сильного наркотического опьянения. Его задержали сразу после происшествия.

На место прибыли медики для оказания неотложной помощи пострадавшим, а также сотрудники правоохранительных органов Источник: Х / sana_mukh97