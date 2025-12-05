Погибли свиньи, коровы, куры: в Ярославской области произошел пожар на ферме

Ночью 5 декабря в Ярославской области произошел пожар на ферме в Рыбинском районе. По данным регионального ГУ МЧС, хозпостройка у дома № 28 в деревне Юркино загорелась в 1:15.
На место выезжали две спецмашины и пять спасателей. Они тушили огонь почти полтора часа. Полностью сбить пламя удалось лишь к 3:36.
«В результате пожара уничтожена хозпостройка на площади 75 квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
Также известно, что в пожаре погибли животные: две коровы, один бык, шесть свиней, 50 кур, две индейки. Среди людей пострадавших нет.
О причинах возгорания станет известно позднее.
Вечером 4 декабря несколько пожарных машин съехались к многоэтажке в Дзержинском районе Ярославля. Это случилось в доме на улице Труфанова, 25к2. Как рассказали в МЧС, причиной приезда спасателей стало возгорание розетки в одной из квартир. К счастью, никто не пострадал.