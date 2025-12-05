Погибли свиньи, коровы, куры: в Ярославской области произошел пожар на ферме

В Ярославской области ночью произошел пожар Источник: ГУ МЧС по Ярославской области

Ночью 5 декабря в Ярославской области произошел пожар на ферме в Рыбинском районе. По данным регионального ГУ МЧС, хозпостройка у дома № 28 в деревне Юркино загорелась в 1:15.

На место выезжали две спецмашины и пять спасателей. Они тушили огонь почти полтора часа. Полностью сбить пламя удалось лишь к 3:36.

«В результате пожара уничтожена хозпостройка на площади 75 квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Также известно, что в пожаре погибли животные: две коровы, один бык, шесть свиней, 50 кур, две индейки. Среди людей пострадавших нет.

О причинах возгорания станет известно позднее.