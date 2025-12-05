НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

ю-з.

 762мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 76,97
EUR 89,90
Экопроекты российских компаний
Новые остановки в Ярославле
«Умные решения»
Кружки для пенсионеров
Что подарить и как отметить Новый год
УАЗ вспыхнул после аварии: видео
Бесплатные кружки для бабушек
55-летния ярославна — звезда пилона
Когда выпадет снег
Происшествия Погибли свиньи, коровы, куры: в Ярославской области произошел пожар на ферме

Погибли свиньи, коровы, куры: в Ярославской области произошел пожар на ферме

Что известно о ЧП

684
В Ярославской области ночью произошел пожар | Источник: ГУ МЧС по Ярославской областиВ Ярославской области ночью произошел пожар | Источник: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области ночью произошел пожар

Источник:

ГУ МЧС по Ярославской области

Ночью 5 декабря в Ярославской области произошел пожар на ферме в Рыбинском районе. По данным регионального ГУ МЧС, хозпостройка у дома № 28 в деревне Юркино загорелась в 1:15.

На место выезжали две спецмашины и пять спасателей. Они тушили огонь почти полтора часа. Полностью сбить пламя удалось лишь к 3:36.

«В результате пожара уничтожена хозпостройка на площади 75 квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Также известно, что в пожаре погибли животные: две коровы, один бык, шесть свиней, 50 кур, две индейки. Среди людей пострадавших нет.

О причинах возгорания станет известно позднее.

Вечером 4 декабря несколько пожарных машин съехались к многоэтажке в Дзержинском районе Ярославля. Это случилось в доме на улице Труфанова, 25к2. Как рассказали в МЧС, причиной приезда спасателей стало возгорание розетки в одной из квартир. К счастью, никто не пострадал.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пожар Рыбинский район Фермерское хозяйство
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление