«Ничего не надо, я аскет»: что говорит о себе неадекватный курьер, напавший на бабушку, — жертв его поведения оказалось больше

Вечером 3 декабря на вокзале Новосибирска задержали неадекватного курьера, подозреваемого в нападении на бабушку в переходе под часовней. Доставщик еды по неизвестной причине с размаху ударил пожилую женщину ногой в голову. Журналисты NGS.RU выяснили, кто попал в объектив камеры видеонаблюдения, изучили детали его биографии и узнали, что думают о нём мама, соседи и другие его жертвы. Не всех же курьеров теперь нужно бояться?

Ударил бабушку и плевался

Видео, которое засняли вечером 1 декабря камеры наблюдения в переходе под часовней, без преувеличения может шокировать. На кадрах высокий парень в форме курьера доставки «Купер» быстро идет по коридору, обгоняет женщину и с размаху бьет ее ногой в голову. Ни малейшей, даже самой надуманной причины так поступать у него нет. Парень и пожилая женщина даже не перекинулись словом. От удара жертва нападения падает и бьется головой, а курьер спокойно уходит прочь.

Полиция проводит проверку Источник: АСТ-54 / Телеграм

NGS.RU связался с дочерью пострадавшей пенсионерки Галиной. Она рассказала, что ее 71-летняя мама сильно ушиблась и сегодня ее госпитализировали. Насколько серьезные травмы получила женщина, сейчас выясняют врачи.

«Ей помогли [прохожие]: вызвали скорую, полицию, — рассказала НГС Галина. — У мамы ушибы по всему телу — от удара и от падения. Телефон вылетел из рук и разбился. Но самое страшное то, что она при падении могла себе что-то сломать или даже умереть. Поэтому мы будем добиваться наказания для курьера».

Сама пожилая женщина говорить с журналистами не захотела.

Личность нападавшего установили сразу. Его узнали работодатели из сервиса «Купер». По данным компании, курьера мгновенно уволили, а данные о его личности передали в полицию.

«"Купер " решительно осуждает действия курьера, фигурирующего в инциденте. Мы продолжаем оказывать полное содействие и настаиваем на оперативной и максимально строгой правовой оценке его действий в рамках закона», — заявили в компании.

В октябре человек в форме курьера сломал несколько автомобилей на улице Крылова Источник: читательница НГС Анна Хозяева уверены, что это тоже дело рук (и ног) Дмитрия С. Источник: читательница НГС Анна

Своего обидчика на опубликованном видео узнали и другие новосибирцы. За последние две недели неадекватный курьер успел повредить несколько автомобилей, а также проявил необоснованную агрессию к случайным прохожим.

«19 ноября моя дочь шла после работы домой. В переходе под мостом возле театра „Красный факел“ [она увидела человека с видео]. Он просто проходил мимо и плюнул в нее, причем старался плюнуть именно в лицо! — рассказала НГС сибирячка Светлана Ш. — Дочь пришла домой испуганная и вся оплеванная».

Светлана подчеркнула, что, как и пострадавшая пенсионерка, ее дочь выглядит максимально безобидной: хрупкая 20-летняя девушка лицом больше напоминает подростка. По словам женщины, они с дочерью тоже готовы написать заявление на агрессивного курьера, если это поможет изолировать его от общества.

Ночные похождения вандала попали на видео Источник: читательница НГС

Сибирячки Анна и Татьяна, машины которых в ночь с 18 на 19 октября 2025 года повредил человек в форме доставщика, тоже предположили, что стали жертвами бессмысленной агрессии курьера. Тогда он ни с того ни с сего выломал несколько боковых зеркал.

«На Honda CR-V новое правое зеркало стоит от 82 тысяч рублей, пришлось покупать на разборе, — пожаловалась Анна. — Там зеркала от 10 до 35 тысяч рублей плюс работа, доставка, замена».

Ее соседке Татьяне новое зеркало обошлось в 12 тысяч рублей, что для девушки стало существенной суммой. Личность вандала, сломавшего ее машину, до сих пор неизвестна, хотя подозрения у обеих потерпевших теперь, когда они увидели напавшего на бабушку курьера, появились.

Что известно о курьере из перехода

По данным источника NGS.RU, видеокамеры засняли 28-летнего новосибирца Дмитрия С. Молодой человек работал курьером в другой доставке (редакция направил запрос, чтобы узнать, из-за чего сервис прекратил с ним сотрудничать), но впоследствии перешел в «Купер».

Молодой человек, по словам мамы, пошел в курьеры, чтобы не зависеть от четкого рабочего графика Источник: profi.ru / Дмитрий С.

На сервисе «Профи.ру» можно найти аккаунт Дмитрия для поиска работы пешим курьером. Молодой человек живет в родительской квартире в Дзержинском районе Новосибирска, но по домашнему адресу, по словам соседей, не появлялся уже около месяца.

«Его уже давно не было видно, — рассказала соседка Дмитрия по площадке. — Сначала жил здесь вместе с родителями, потом родители уехали, а теперь приходить стал редко».

По словам женщины, вчера утром молодого человека уже искали полицейские, но они, как и журналисты, ушли ни с чем: двери квартиры оказались заперты.

Большинство соседей даже не знали, что Дмитрий живет с ними в одном подъезде. По словам людей, парень он странный, но тихий Источник: Антон Дигаев / NGS.ru

Еще один сосед заметил, что Дмитрий ни разу на его памяти не проявлял агрессии и даже не шумел, но всё равно вел себя странно.

«Двери [в тамбур] открывал и закрывал несколько раз подряд, выходил и заходил обратно, — описал поведение курьера еще один сосед. — Я думаю, он [в это время находился] под воздействием наркотиков».

Но по словам мамы курьера Натальи Васильевны, причина странного поведения сына вовсе не в наркотиках, а в ментальном заболевании.

«Он изначально был абсолютно нормальный, неагрессивный. Закончил колледж, потом поступил в университет, но не закончил его. <…> С октября [2024 года] по март он жил с нами, а в марте попал в [психиатрическую] больницу. И вот после того, как он из больницы вышел, он с нами уже не жил. Иногда приходил, но уже больше месяца как он заблокировал меня, и где он находится сейчас, я не знаю. <…> Даже не знаю, мог ли он в другой город уехать», — рассказала сибирячка.

В квартире родителей молодой человек давно не появлялся Источник: Антон Дигаев / NGS.ru

По словам Натальи Васильевны, в курьеры Дмитрий пошел специально, хотя родители и предлагали ему помочь с поиском более стабильной и высокооплачиваемой работы.

«Мы спрашивали его, зачем работать курьером вместе с мигрантами, это же дно. Он ответил, что ему вставать рано неохота, а курьер, когда захотел, тогда и вышел на смену, никуда к 9 идти не надо, — рассказала Наталья Васильевна. — Сказал: "Мне ничего не надо, я аскет" ».

Утром 3 декабря родители Дмитрия С. также побывали на допросе в полиции. По словам Натальи Васильевны, она и сама надеется, что ее сына найдут как можно быстрее, пока он не натворил еще чего-нибудь и не попал в беду.

Вечером Дмитрия задержали на вокзале Новосибирск-Главный и доставили в отдел полиции. Дознаватель возбудил уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).

Сразу же после задержания молодого человека шокирующим делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил своему новосибирскому подчиненному Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) и представить ему доклад о ходе разбирательства. Если максимальное наказание за побои 2 года лишения свободы, то за хулиганство — уже до 5 лет.

Вопрос, проводить ли проверки у психиатров для новых курьеров, зависит от политики компании. Журналист NGS направила запрос в «Купер», чтобы узнать, проверяют ли кандидатов в доставщики на ментальные проблемы.

Кстати, уже 4 декабря стало известно, что за свои поступки Дмитрий С. если и будет отвечать, то нескоро. По информации источника NGS.RU, прямо из отдела полиции его отвезли в психиатрическую больницу.