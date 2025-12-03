От мировой славы до депрессии и затворничества. Трагическая история жизни бывшей жены Ефремова Ксении Качалиной

Последний раз Качалина появилась в кино в 2007 году Источник: Legion Media

Советская актриса и бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина ушла из жизни. Ей было 54 года. Причина смерти не раскрывается. Но известно, что в последние годы у нее были проблемы c алкоголем, из-за чего актриса перестала появляться в кино. MSK1.RU рассказывает, каким был ее жизненный путь. Детство и студенчество Ксения Качалина (имя при рождении — Оксана) родилась 3 мая 1971 года в Саратове в обычной семье. В интервью она признавалась, что росла бунтаркой — будучи подростком, связалась с плохой компанией и перестала появляться дома. Тогда девочку даже поставили на учет в детскую комнату милиции. Родители решили отправить ее на перевоспитание в деревню к родственникам на целый год. Там Ксения занималась хозяйством и зачитывалась литературой — и отечественной, и зарубежной. Девочка поменялась и вернулась в город уже совсем другим человеком. Она поступила в Саратовскую консерваторию имени Собинова на актерский факультет. Но вскоре решила, что в этих стенах ей тесно, и отправилась покорять столицу. В Москве она поступила во ВГИК.

Источник: Галина Кмит / РИА Новости

По приглашению мастера курса Валерия Рубинчика дебютировала в фильме «Нелюбовь». После этого ее заприметил Игорь Масленников, и она появилась в картине «Тьма». Качалина также снималась в фильме «Арбитр» Ивана Охлобыстина. На площадке у них завязался роман, но долго не продлился — вскоре режиссер увлекся ее подругой Оксаной Арбузовой. Также она снималась в фильмах «Над темной водой» Дмитрия Месхиева (золотой приз на кинофестивале в Таормине), «Три сестры» Сергея Соловьева, «Тот, кто нежнее» Абая Карпыкова, «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» Владимира Бортко, «Романовы. Венценосная семья» Глеба Панфилова и так далее. Всего в фильмографии актрисы 19 киноработ, последняя из которых — 2007 года. Брак с Ефремовым После разрыва с Охлобыстиным Ксения начала отношения с музыкантом Алексеем Паперным. Их брак продлился пять лет, после чего актриса ушла от музыканта. Она забеременела девочкой, но новорожденная умерла спустя три дня после появления на свет. С Ефремовым Качалина встретилась на съемках фильма Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная семья». В браке у них родилась дочь Анна-Мария. Союз продержался четыре года.

Источник: «Кинопоиск»

После развода дочь осталась с матерью. Ефремов же взял на себя содержание бывшей супруги и встречался с ней и с дочерью, чтобы наладить контакт, но удавалось это плохо.

Анна-Мария с бабушкой и отцом Источник: Persona Stars

После развода Качалина, страдавшая от депрессии, забрала ребенка и уехала в Индию, где они жили несколько лет. Вернуться в Москву Анне-Марии пришлось через суд — Михаил Ефремов добился опеки, утверждая, что мать не может обеспечить дочери стабильность. Однако из-за занятости актера воспитанием занималась в основном нанятая няня, а сама девочка росла в отдельной квартире на Никитском бульваре. В интервью Анна-Мария признавалась, что страдает от посттравматического расстройства из-за своего детства: Качалина, по ее словам, допускала физическое насилие вплоть до угроз ножом и страдала от алкоголизма. Их общение прервалось. Алкоголизм и нищета Мать Ксении Качалиной Наталья Анохина в зависимости дочери винила бывшего зятя. По ее словам, до встречи с ним дочь даже «не пила шампанское». «Она же до 30 лет вообще не пила, даже шампанское. Миша тогда уже пил. Когда они разошлись, я начала спрашивать, зачем он ей деньги приносит? Пусть идет работает, но нет же!» — утверждала она в интервью для программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» телеканала «Россия 1». Сама же Ксения эти слова опровергала и называла чепухой. «Я употребляла алкоголь и до Миши. Скорее, это обвинение можно предъявить моему первому мужу Алексею Паперному. А с Мишей я сразу забеременела и не пила, не курила. Алла Борисовна Покровская очень опекала меня и следила, чтобы я принимала здоровую пищу, много гуляла», — объясняла Качалина.

Интервью Ксении Качалиной от 2024 года Источник: «Кино, брак с Ефремовым, развод, бутылка: Ксения Качалина и ее путь в бездну» / НТВ