Происшествия Истории От мировой славы до депрессии и затворничества. Трагическая история жизни бывшей жены Ефремова Ксении Качалиной

От мировой славы до депрессии и затворничества. Трагическая история жизни бывшей жены Ефремова Ксении Качалиной

Актриса умерла в возрасте 54 лет

233
Последний раз Качалина появилась в кино в 2007 году | Источник: Legion MediaПоследний раз Качалина появилась в кино в 2007 году | Источник: Legion Media

Последний раз Качалина появилась в кино в 2007 году

Источник:

Legion Media

Советская актриса и бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина ушла из жизни. Ей было 54 года. Причина смерти не раскрывается. Но известно, что в последние годы у нее были проблемы c алкоголем, из-за чего актриса перестала появляться в кино. MSK1.RU рассказывает, каким был ее жизненный путь.

Детство и студенчество

Ксения Качалина (имя при рождении — Оксана) родилась 3 мая 1971 года в Саратове в обычной семье. В интервью она признавалась, что росла бунтаркой — будучи подростком, связалась с плохой компанией и перестала появляться дома. Тогда девочку даже поставили на учет в детскую комнату милиции. Родители решили отправить ее на перевоспитание в деревню к родственникам на целый год.

Там Ксения занималась хозяйством и зачитывалась литературой — и отечественной, и зарубежной. Девочка поменялась и вернулась в город уже совсем другим человеком. Она поступила в Саратовскую консерваторию имени Собинова на актерский факультет. Но вскоре решила, что в этих стенах ей тесно, и отправилась покорять столицу. В Москве она поступила во ВГИК.

Источник: Галина Кмит / РИА НовостиИсточник: Галина Кмит / РИА Новости
Источник:

Галина Кмит / РИА Новости

По приглашению мастера курса Валерия Рубинчика дебютировала в фильме «Нелюбовь». После этого ее заприметил Игорь Масленников, и она появилась в картине «Тьма». Качалина также снималась в фильме «Арбитр» Ивана Охлобыстина. На площадке у них завязался роман, но долго не продлился — вскоре режиссер увлекся ее подругой Оксаной Арбузовой.

Также она снималась в фильмах «Над темной водой» Дмитрия Месхиева (золотой приз на кинофестивале в Таормине), «Три сестры» Сергея Соловьева, «Тот, кто нежнее» Абая Карпыкова, «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» Владимира Бортко, «Романовы. Венценосная семья» Глеба Панфилова и так далее. Всего в фильмографии актрисы 19 киноработ, последняя из которых — 2007 года.

Брак с Ефремовым

После разрыва с Охлобыстиным Ксения начала отношения с музыкантом Алексеем Паперным. Их брак продлился пять лет, после чего актриса ушла от музыканта. Она забеременела девочкой, но новорожденная умерла спустя три дня после появления на свет.

С Ефремовым Качалина встретилась на съемках фильма Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная семья». В браке у них родилась дочь Анна-Мария. Союз продержался четыре года.

Источник: «Кинопоиск»Источник: «Кинопоиск»
Источник:

«Кинопоиск»

После развода дочь осталась с матерью. Ефремов же взял на себя содержание бывшей супруги и встречался с ней и с дочерью, чтобы наладить контакт, но удавалось это плохо.

Анна-Мария с бабушкой и отцом | Источник: Persona StarsАнна-Мария с бабушкой и отцом | Источник: Persona Stars

Анна-Мария с бабушкой и отцом

Источник:

Persona Stars

После развода Качалина, страдавшая от депрессии, забрала ребенка и уехала в Индию, где они жили несколько лет. Вернуться в Москву Анне-Марии пришлось через суд — Михаил Ефремов добился опеки, утверждая, что мать не может обеспечить дочери стабильность. Однако из-за занятости актера воспитанием занималась в основном нанятая няня, а сама девочка росла в отдельной квартире на Никитском бульваре.

В интервью Анна-Мария признавалась, что страдает от посттравматического расстройства из-за своего детства: Качалина, по ее словам, допускала физическое насилие вплоть до угроз ножом и страдала от алкоголизма. Их общение прервалось.

Алкоголизм и нищета

Мать Ксении Качалиной Наталья Анохина в зависимости дочери винила бывшего зятя. По ее словам, до встречи с ним дочь даже «не пила шампанское».

«Она же до 30 лет вообще не пила, даже шампанское. Миша тогда уже пил. Когда они разошлись, я начала спрашивать, зачем он ей деньги приносит? Пусть идет работает, но нет же!» — утверждала она в интервью для программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» телеканала «Россия 1».

Сама же Ксения эти слова опровергала и называла чепухой.

«Я употребляла алкоголь и до Миши. Скорее, это обвинение можно предъявить моему первому мужу Алексею Паперному. А с Мишей я сразу забеременела и не пила, не курила. Алла Борисовна Покровская очень опекала меня и следила, чтобы я принимала здоровую пищу, много гуляла», — объясняла Качалина.

Интервью Ксении Качалиной от 2024 года | Источник: «Кино, брак с Ефремовым, развод, бутылка: Ксения Качалина и ее путь в бездну» / НТВИнтервью Ксении Качалиной от 2024 года | Источник: «Кино, брак с Ефремовым, развод, бутылка: Ксения Качалина и ее путь в бездну» / НТВ

Интервью Ксении Качалиной от 2024 года

Источник:

«Кино, брак с Ефремовым, развод, бутылка: Ксения Качалина и ее путь в бездну» / НТВ

Актриса стала вести затворнический образ жизни. Журналисты, приезжавшие снимать Качалину, показывали, что творилось у нее дома: квартира была завалена мусором, повсюду бутылки и окурки. Им же она рассказывала, что в свободное время только спит и совсем не хочет сниматься в кино.

В июне 2020 года Михаил Ефремов в нетрезвом виде устроил ДТП в центре Москвы. Актер на внедорожнике вылетел на встречную полосу и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя авто зажало в машине — от полученных травм он скончался в реанимации. Ефремова приговорили к 7,5 года колонии.

Качалина посочувствовала бывшему мужу, но сказала, что передачки носить ему не станет. Она также называла его «прекрасным открытым мажором, который абсолютно не приспособлен к этим пыточным условиям».

Опеку над матерью хотела взять дочь. Но Качалина не верила в искренность ее намерений — она считала, что Анна-Мария хочет «посадить мать в психушку».

«Когда Анна-Мария родилась, она была очень красивая. Мишина дочка. Хотя любит она больше меня. Потом Миша забрал ее и снял для нее квартиру. Он делает всё, что хотят от него дети, и больше всех балует Анну-Марию. Та во всех смыслах сидит на шее у отца и командует им», — говорила она журналистам.

В начале 2021 года Качалина говорила, что ей никто не помогает деньгами. В Сети же писали, что ей поступали некоторые отчисления, пока Ефремов был в колонии.

Ранее мы рассказывали, что известно о пятой жене Михаила Ефремова Софье Кругликовой.

Римма БагдасарянРимма Багдасарян
Римма Багдасарян
Корреспондент MSK1.RU
Ксения Качалина Смерть Актриса Михаил Ефремов
