В Бразилии посетитель зоопарка прыгнул в вольер к львице. Она его убила: новости 1 декабря

Дикая кошка не простила вторжения на свою территорию (изображение носит иллюстративный характер) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 декабря. Сотням городов в России грозит исчезновение Сотни малых городов России могут исчезнуть из-за оттока населения. Люди переезжают в более крупные населенные пункты ради перспективной карьеры и развитой инфраструктуры, сообщается в докладе ВЦИОМ. «Сотни малых и моногородов России со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения. Молодые люди уезжают из города, старшее поколение неизбежно убывает, новые жители не приезжают, общее число домохозяйств из года в год сокращается», — говорится в исследовании. В качестве причин данного явления называют недостаточную инфраструктуру, ограниченные карьерные и образовательные возможности, пишет ТАСС. 38% жителей малых городов готовы рассмотреть переезд, если им предложат больший заработок. Ангарскому маньяку дали еще 10 лет вдобавок к нескольким пожизненным Ангарский городской суд вынес очередной приговор маньяку Михаилу Попкову. На этот раз его осудили за двойное убийство, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. В августе 2008 года Попков остановился на дороге в Ангарске, чтобы поменять пробитое колесо. Там он встретил двух 27-летних женщин. Между новыми знакомыми произошла ссора. Пока одна из женщин сидела в его машине, другая отошла в лес. Там ангарский маньяк ее задушил. Затем он вернулся к автомобилю и позвал вторую свою спутницу под предлогом, что ее подруге нужна медицинская помощь. Однако вместо этого расправился и с ней. «Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии особого режима, по совокупности приговоров окончательно Попкову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении. О других преступлениях ангарского маньяка и его жизни в колонии можно почитать в материале. Скончалась старейшая россиянка В Ярославле умерла 116-летняя долгожительница Клавдия Гадючкина. Об этом стало известно 1 декабря. Информацию об этом 76.RU подтвердила внучка Клавдии, Ольга. Она уточнила, что пенсионерка скончалась в больнице утром 29 ноября. Диагноз пока не установлен. Ярославская долгожительница вошла в топ-5 старейших людей планеты по версии международной организации LongeviQuest. Клавдия Гадючкина считается самой возрастной жительницей России. По данным семьи Клавдии Михайловны, она родилась 24 ноября 1909 года. В 2025 году ей исполнилось 116 лет. Подробнее о жизни долгожительницы можно почитать по ссылке. Каждый сотый россиянин заражен смертельной болезнью Более 1,2 миллиона россиян живут с диагнозом ВИЧ. Эту тревожную информацию сообщил Вадим Покровский, академик РАН и руководитель специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

ВИЧ — это вирус, который ослабляет защиту нашего организма от разных болезней. В результате работа иммунной системы угнетается, развивается СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита). На этой стадии возникают тяжелые заболевания, которые могут привести к летальному исходу.