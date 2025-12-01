В Бразилии посетитель зоопарка прыгнул в вольер к львице. Она его убила: новости 1 декабря

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 декабря.
Сотням городов в России грозит исчезновение
Сотни малых городов России могут исчезнуть из-за оттока населения. Люди переезжают в более крупные населенные пункты ради перспективной карьеры и развитой инфраструктуры, сообщается в докладе ВЦИОМ.
«Сотни малых и моногородов России со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения. Молодые люди уезжают из города, старшее поколение неизбежно убывает, новые жители не приезжают, общее число домохозяйств из года в год сокращается», — говорится в исследовании.
В качестве причин данного явления называют недостаточную инфраструктуру, ограниченные карьерные и образовательные возможности, пишет ТАСС. 38% жителей малых городов готовы рассмотреть переезд, если им предложат больший заработок.
Ангарскому маньяку дали еще 10 лет вдобавок к нескольким пожизненным
Ангарский городской суд вынес очередной приговор маньяку Михаилу Попкову. На этот раз его осудили за двойное убийство, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В августе 2008 года Попков остановился на дороге в Ангарске, чтобы поменять пробитое колесо. Там он встретил двух 27-летних женщин. Между новыми знакомыми произошла ссора. Пока одна из женщин сидела в его машине, другая отошла в лес. Там ангарский маньяк ее задушил. Затем он вернулся к автомобилю и позвал вторую свою спутницу под предлогом, что ее подруге нужна медицинская помощь. Однако вместо этого расправился и с ней.
«Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии особого режима, по совокупности приговоров окончательно Попкову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении.
О других преступлениях ангарского маньяка и его жизни в колонии можно почитать в материале.
Скончалась старейшая россиянка
В Ярославле умерла 116-летняя долгожительница Клавдия Гадючкина. Об этом стало известно 1 декабря.
Информацию об этом 76.RU подтвердила внучка Клавдии, Ольга. Она уточнила, что пенсионерка скончалась в больнице утром 29 ноября. Диагноз пока не установлен.
Ярославская долгожительница вошла в топ-5 старейших людей планеты по версии международной организации LongeviQuest. Клавдия Гадючкина считается самой возрастной жительницей России.
По данным семьи Клавдии Михайловны, она родилась 24 ноября 1909 года. В 2025 году ей исполнилось 116 лет. Подробнее о жизни долгожительницы можно почитать по ссылке.
Каждый сотый россиянин заражен смертельной болезнью
Более 1,2 миллиона россиян живут с диагнозом ВИЧ. Эту тревожную информацию сообщил Вадим Покровский, академик РАН и руководитель специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
ВИЧ — это вирус, который ослабляет защиту нашего организма от разных болезней. В результате работа иммунной системы угнетается, развивается СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита). На этой стадии возникают тяжелые заболевания, которые могут привести к летальному исходу.
«Все должны понять, что эпидемия не прекратилась, риски заражения очень большие. В нашей стране, если брать только взрослых людей от 15 до 50 лет, то это больше 1%. То есть каждый сотый заражен вирусом», — цитирует Покровского агентство РИА Новости.
Глобальная картина выглядит не менее тревожно. В мире насчитывается около 40 миллионов человек, живущих с ВИЧ. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что в текущем году число инфицированных увеличится еще на 1,4 миллиона человек.
Новые законы
Утильсбор резко вырастет
Импортеры машин столкнутся с серьезными изменениями в системе расчета утилизационного сбора. С 1 декабря вводится новая формула, учитывающая не только объем, но и мощность двигателя автомобиля.
Льготные условия сохранятся для физических лиц, ввозящих автомобили мощностью до 160 лошадиных сил. Для новых машин ставка составит 3400 рублей, для подержанных (старше трех лет) — 5200 рублей. Для электрокаров и последовательных гибридов порог льготного сбора установлен на уровне 80 л. с.
Крупные импортеры и юридические лица, ввозящие автомобили с двигателем мощнее 160 л. с., а также гибриды и электромобили мощнее 80 л. с., столкнутся с резким повышением ставок утильсбора — в несколько сотен раз по сравнению с прежними тарифами.
Правила рассрочки поменяются
С 1 декабря заработают новые правила выдачи потребительской рассрочки:
максимальный срок предоставления — 6 месяцев (с декабря 2027 года сократится до четырех месяцев);
штрафы за просрочку не смогут превышать 20% годовых;
будет запрещено взимать комиссии и дополнительные платежи.
«Госуслуги» можно будет использовать вместо паспорта
С 29 декабря россиянам станет доступна новая функция: при посещении банков и других финансовых организаций вместо паспорта можно будет показать данные из приложения «Госуслуги».
Организации, которые смогут работать по такой системе, попадут в специальный реестр. Важно отметить, что нововведение распространяется на тех клиентов, которые уже проходили идентификацию ранее.
Также коллекторов ограничат в правах, а жизнь в многочисленных домах усложнят. Об этих и других законах можно почитать по ссылке.
В Госдуме назвали неожиданную причину для блокировки WhatsApp*
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что недавняя утечка дипломатических переговоров РФ и США по Украине могла стать важным фактором для ужесточения мер против WhatsApp (принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ).
«По моей информации, дополнительным (но важным) триггером для ускорения крайних мер в отношении WhatsApp* стал недавний факт утечки дипломатических переговоров. Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют», — написал депутат в своем telegram-канале.
В конце ноября агентство Bloomberg опубликовало две стенограммы разговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Москва назвала эти документы фейком. Помощник президента Юрий Ушаков также заявил, что некоторые утечки — фальшивка. Но признал, что контакты между сторонами действительно есть, разделив их на разговоры по закрытой связи и в WhatsApp*. Он допустил, что общение через мессенджер могли прослушать.
По словам депутата, владельцы мессенджера не просто игнорируют его использование в незаконных целях, но и, возможно, сами участвуют в этом процессе. Горелкин утверждает, что такая позиция компании стала серьезным поводом для принятия экстренных мер.
Появилась еще одна страна, куда можно поехать без визы
Вице-премьер России Александр Новак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что РФ и Саудовская Аравия заключили соглашение о взаимной отмене виз. Соответствующее соглашение подписали в рамках Российско-Саудовского делового форума.
«Что касается безвизового режима: сейчас пройдут после подписания юридические процедуры по обмену нотами и вступлению в силу этого документа. На мой взгляд, это в начале следующего года уже даст возможность в безвизовом режиме посещать наши страны», — сказал вице-премьер.
Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития и меморандум о сотрудничестве в области архивного дела.
Оксфордский словарь назвал слово года
Оксфордский словарь английского языка назвал существительное «рейджбейт» (rage bait, дословный перевод — приманка для гнева) словом 2025 года. Об этом сообщило издательство Оксфордского университета Oxford University Press.
Это онлайн-контент, специально созданный для вызова гнева или возмущения путем использования провокационных или оскорбительных элементов, обычно публикуемый с целью увеличения трафика или вовлеченности на определенной веб-странице или в социальных сетях.
Всего в шорт-лист попало три слова, среди которых, помимо «рейджбейта», находились существительное «аура-фарминг» (aura-farming), которое авторы определили как создание привлекательного имиджа, и глагол «биохак» (biohack), обозначающий попытку улучшить работоспособность организма путем изменения питания, образа жизни или при помощи технических устройств.
Львица убила посетителя зоопарка в Бразилии
Львица убила молодого человека в зоопарке в бразильском городе Жуан-Песоа. Он сам залез к ней в клетку.
Всё произошло очень быстро. Парень взобрался на стену и спустился по дереву. Как только он оказался внутри, тут же был атакован, пишет портал G1.
В этот момент парк был открыт и принимал посетителей. После нападения зоопарк был закрыт.
Погибшему было 19 лет. Предположительно, у него было психическое расстройство.
* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.