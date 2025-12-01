«Она была живой историей»: что известно о смерти 116-летней долгожительницы из Ярославля. Онлайн

Клавдия Гадючкина родилась в деревне Норское Ярославской губернии. Детство ее пришлось на годы революций, голода и Первой мировой войны. Мама долгожительницы умерла, когда ей было девять лет. Тогда маленькой Клавдии пришлось после третьего класса бросить школу и начать помогать семье по хозяйству.

В 15 лет она устроилась на фабрику «Красный перевал» прядильщицей. Работа была физически тяжелой. Те годы ярославна вспоминала в интервью 76.RU в 2024 году как самый трудный и изматывающий этап своей жизни.

«Берегите здоровье. Я свое потеряла на фабрике. Шум, пыль, жарища! Начали уплотнять. Сначала одну машину обихаживали, потом стали на две машины. И всё в меня, всё в меня пихали. Я потеряла здоровье», — ранее рассказывала Клавдия Михайловна.

Несмотря на непростые условия труда, долгожительница отработала на фабрике 52 года. За время работы она доросла до помощника мастера цеха.