Онлайн-трансляция «Она была живой историей»: что известно о смерти 116-летней долгожительницы из Ярославля. Онлайн

«Она была живой историей»: что известно о смерти 116-летней долгожительницы из Ярославля. Онлайн

25 ноября не стало Клавдии Гадючкиной

713

29 ноября 2025 года умерла старейшая жительница России. Клавдии Гадючкиной из Ярославля было 116 лет.

В этой онлайн-трансляции вспоминаем историю жизни долгожительницы и публикуем, что известно о церемонии прощания с ней.

Кристина Геворкян

Фото молодой Клавдии Гадючкиной

Клавдии Гадючкиной было 47 лет, когда у нее на производстве умер муж | Источник: Ольга, внучка Клавдии ГадючкинойКлавдии Гадючкиной было 47 лет, когда у нее на производстве умер муж | Источник: Ольга, внучка Клавдии Гадючкиной
На фото Клавдия Михайловна с мужем&nbsp;— Сергеем Петровичем&nbsp;— и сестрой | Источник: Ольга, внучка Клавдии ГадючкинойНа фото Клавдия Михайловна с мужем&nbsp;— Сергеем Петровичем&nbsp;— и сестрой | Источник: Ольга, внучка Клавдии Гадючкиной
Обсудить
Кристина Геворкян

Глава Дзержинского района Ярославля Екатерина Мусинова также высказалась по поводу смерти долгожительницы

<p>Екатерина Мусинова</p><p>Екатерина Мусинова</p>

Клавдия Михайловна участвовала во всех делах семьи, к ее мнению прислушивались родные, говорили, что их мама и бабушка — человек, объединяющий семью, всегда готовый выслушать, поддержать, дать добрый совет.

Екатерина Мусинова

глава Дзержинского района Ярославля
Обсудить
Кристина Геворкян
Клавдии Гадючкиной было 116 лет | Источник: Михаил Евраев / TelegramКлавдии Гадючкиной было 116 лет | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Клавдии Гадючкиной было 116 лет

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил соболезнования родным и близким Клавдии Михайловны.

«Для нас она была не просто рекордсменом — она была живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни», — написал у себя в соцсетях глава региона.

Обсудить
Кристина Геворкян
Обсудить
Кристина Геворкян

Свой 116-й день рождения Клавдия Михайловна встретила в больнице. Как ранее рассказала 76.RU внучка долгожительницы, бабушке стало плохо и ее экстренно госпитализировали. 26 ноября у пенсионерки была обнаружена желтуха. Через три дня после этого, утром 29 ноября, Клавдия Михайловна умерла.

Обсудить
Кристина Геворкян

Чтобы узнавать все новости первыми, подписывайтесь на нас в соцсетях! Мы во «ВКонтакте», в Telegram и MAX.

Обсудить
Кристина Геворкян

Клавдия Гадючкина — о своей жизни

История жизни старейшей россиянки

Источник:

Кристина Геворкян / Городские медиа

Обсудить
Кристина Геворкян

Старейшая жительница России

Ярославская долгожительница ранее вошла в топ-5 старейших людей планеты по версии международной организации LongeviQuest. Клавдия Гадючкина также считалась самой возрастной жительницей России.

Обсудить
Кристина Геворкян

Споры по дате рождения

По данным семьи Клавдии Михайловны, она родилась 24 ноября 1909 года. В 2025 году ей исполнилось 116 лет. При этом, согласно информации LongeviQuest, фактическая дата рождения старейшей ярославны — 5 декабря 1910 года. То есть только в начале зимы 2025 года ей должно было исполниться 115 лет.

LongeviQuest — международная организация, занимающаяся исследованием долголетия и верификацией возраста людей старше 110 лет. Организация ведет крупнейшую в мире базу данных долгожителей, проверяет документы, подтверждающие возраст, и устанавливает международные стандарты в этой области через собственную глобальную комиссию по валидации возраста.

Обсудить
Кристина Геворкян

Увидела четыре поколения потомства

В 19 лет Клавдия Михайловна вышла замуж за работягу Сергея Петровича. Он служил во флоте, а после возвращения из плавания влюбился в ярославну и добился ее расположения. В браке у них родилось трое детей: два сына и дочка.

Одним из главных достижений своей жизни Клавдия Гадючкина отмечала свою большую и дружную семью. У долгожительницы остались шесть внуков, восемь правнуков и четыре праправнука. За свою жизнь она увидела четыре поколения.

Обсудить
Кристина Геворкян
Так в молодости выглядела Клавдия Михайловна | Источник: Ольга, внучка Клавдии ГадючкинойТак в молодости выглядела Клавдия Михайловна | Источник: Ольга, внучка Клавдии Гадючкиной

Так в молодости выглядела Клавдия Михайловна

Источник:

Ольга, внучка Клавдии Гадючкиной

Клавдия Гадючкина родилась в деревне Норское Ярославской губернии. Детство ее пришлось на годы революций, голода и Первой мировой войны. Мама долгожительницы умерла, когда ей было девять лет. Тогда маленькой Клавдии пришлось после третьего класса бросить школу и начать помогать семье по хозяйству.

В 15 лет она устроилась на фабрику «Красный перевал» прядильщицей. Работа была физически тяжелой. Те годы ярославна вспоминала в интервью 76.RU в 2024 году как самый трудный и изматывающий этап своей жизни.

«Берегите здоровье. Я свое потеряла на фабрике. Шум, пыль, жарища! Начали уплотнять. Сначала одну машину обихаживали, потом стали на две машины. И всё в меня, всё в меня пихали. Я потеряла здоровье», — ранее рассказывала Клавдия Михайловна.

Несмотря на непростые условия труда, долгожительница отработала на фабрике 52 года. За время работы она доросла до помощника мастера цеха.

Обсудить
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Долгожительница Клавдия Гадючкина
Комментарии
3
Гость
48 минут
Молодец, бабушка. Земля ей пухом и царствие небесное.
Читать все комментарии
Гость
