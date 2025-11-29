Больше ста дронов атаковали российские регионы: они влетели в дома и оставили сотни человек без света — кадры

Из-за ударов БПЛА без света остались около 600 человек

«В Волгограде на улице Маршала Еременко, 47б поврежден склад стройматериалов, один пострадавший, госпитализация не потребовалась. Атакованы жилые дома по адресам: Невская, 12; Муромская, 12; проспект Металлургов, 29 — повреждены стекла квартир, пожарные службы на месте ликвидируют локальные возгорания. В жилом доме по адресу Желудева, 11а повреждено остекление на 1–2-м этажах в результате падения на прилегающей территории обломков БПЛА, — цитируют главу региона V1.RU .

Сегодня ночью беспилотники атаковали несколько регионов России. Так, в Волгоградской области повреждены жилые дома и склад стройматериалов, есть пострадавшие. Губернатор региона Андрей Бочаров рассказал о последствиях атаки.

Момент удара беспилотника по жилому дому в Волгограде

Сейчас оперативные службы региона на месте, ликвидируют последствия ЧП и уточняют повреждения домов, а также готовят пункты временного размещения для жильцов.

Всего в результате массированных ударов дронов в регионе пострадали пять человек . Некоторым медицинскую помощь оказали на месте. Троих человек доставили в больницу. Среди них: 18-летняя девушка, 61-летний мужчина и 77-летняя женщина. По информации областного Минздрава, их жизни пострадавших ничего не угрожает.

Во время атаки в многоэтажках выбило стекла

Последствия в результате ночной атаки БПЛА устраняют и в Таганроге. В городе возникло восемь возгораний — все они локализованы, сообщила мэр города Светлана Камбулова.

«Все службы экстренного реагирования незамедлительно приступили к ликвидации последствий. Локализовано 8 возгораний. Пострадавших нет. По трем адресам обнаружены обломки БПЛА», — написала глава города в своем Telegram-канале.

161.RU сообщают, что некоторых районах оцепили территорию. Там работают саперы.

В Брянской области из-за ударов по «Газели» ранило двух мужчин. Их доставили в больницу, рассказал в своем Telegram-канале Александр Богомаз.

В Краснодарском крае обломки дрона упали на территорию Афипского нефтеперерабатывающего завода. К счастью, никто не пострадал.

«Пожар на Афипском НПЗ локализовали. По уточненной информации, возгорание локализовали на площади 250 квадратных метров. В тушении участвуют 65 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России — 48 человек и 14 единиц техники», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Кубани.

В Курской области в результате удара беспилотников без света остались около 600 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«В результате удара поврежден объект энергетики в селе Крупец Рыльского района. Под отключение электроснабжения попали примерно 600 пользователей», — написал глава региона.

Он добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только позволит оперативная обстановка.

По данным Минобороны РФ, всего за прошлую ночь уничтожили 103 беспилотника над регионами России:

26 БПЛА — над территорией Белгородской области,

20 БПЛА — над территорией Ростовской области,

19 БПЛА — над территорией Республики Крым,

11 БПЛА — над территорией Рязанской области,

11 БПЛА — над территорией Краснодарского края,

5 БПЛА — над территорией Воронежской области,

4 БПЛА — над территорией Липецкой области,

3 БПЛА — над территорией Курской области,

1 БПЛА — над территорией Астраханской области,

1 БПЛА — над территорией Республики Калмыкия,

1 БПЛА — над акваторией Азовского моря,

1 БПЛА — над территорией Волгоградской области.

Еще пять дронов перехватили с утра над территорией Волгоградской области.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон — завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.