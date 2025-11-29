Сбил и скрылся с места происшествия: в Ярославле произошло ДТП с двумя пострадавшими

В Ярославле в ДТП пострадали двое

В Ярославле водитель сбил двух людей и скрылся с места происшествия. Авария произошла 28 ноября около 20:50 на улице Юности в Ленинском районе.

«По предварительной информации в результате ДТП двум пострадавшим 1953 г. р. назначено амбулаторное лечение», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В настоящее время водитель все еще не найден. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

