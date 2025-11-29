НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

5 м/c,

ю-з.

 756мм 86%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,23
EUR 90,82
Экопроекты российских компаний
Сколько сейчас стоят елочные игрушки из СССР
«Умные решения»
Прогноз погоды на декабрь
Где заработали новые «Пауки»
Что изменилось в сквере 950-летия Ярославля
Пушистые работники пожарных частей
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Обзор сладких подарков на Новый год
Происшествия Сбил и скрылся с места происшествия: в Ярославле произошло ДТП с двумя пострадавшими

Сбил и скрылся с места происшествия: в Ярославле произошло ДТП с двумя пострадавшими

Публикуем подробности

1 226
В Ярославле в ДТП пострадали двое | Источник: Жесть Ярославль / vk.comВ Ярославле в ДТП пострадали двое | Источник: Жесть Ярославль / vk.com

В Ярославле в ДТП пострадали двое

Источник:

Жесть Ярославль / vk.com

В Ярославле водитель сбил двух людей и скрылся с места происшествия. Авария произошла 28 ноября около 20:50 на улице Юности в Ленинском районе.

«По предварительной информации в результате ДТП двум пострадавшим 1953 г. р. назначено амбулаторное лечение», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В настоящее время водитель все еще не найден. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее мы рассказывали подробности аварии с погибшим, переходившим дорогу в неположенном месте.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ДТП Пострадавший
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
45 минут
А камеоы у нас только штрафы собирают ? На каждом углу стоят
Гость
18 минут
Где данные с камер?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Доносили о каждом шаге директору». Учитель английского языка рассказала, почему ушла из школы
Анонимный учитель
Мнение
Скорее всего, не взлетит. Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление