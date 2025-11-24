НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославской области насмерть сбили пешехода

В Ярославской области насмерть сбили пешехода

Подробности от ГИБДД

1 073
В Ярославской области произошло смертельное ДТП | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области произошло смертельное ДТП

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области насмерть сбили пешехода. ДТП произошло в 17 часов 10 минут на трассе М-8 «Холмогоры» в Ростовском округе.

«По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля „Лада Х Рей“, двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы в темное время суток на освещенном участке дороги совершил наезд на пешехода — 65-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Видео с места аварии

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная групп. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ГИБДД напомнили, что пешеходам следует переходить дорогу только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. В темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Погиб пешеход
