В Ярославской области насмерть сбили пешехода. ДТП произошло в 17 часов 10 минут на трассе М-8 «Холмогоры» в Ростовском округе.

«По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля „Лада Х Рей“, двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы в темное время суток на освещенном участке дороги совершил наезд на пешехода — 65-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.