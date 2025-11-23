В Подмосковье объявился маньяк, а в деле о пропаже россиянки в Турции появились странные обстоятельства: что произошло на этой неделе

Последний раз женщину видели на пляже Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди. В Подмосковье поймали маньяка, охотившегося на нянь В подмосковном Богородском задержали маньяка. 46-летнего мужчину обвиняют в убийстве двух девушек, в склонении к употреблению наркотиков еще двух, а также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера (в том числе своей жены).

СК Подмосковья / Telegram

Он искал жертв на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Девушки приезжали к нему в дом, жили там, а потом бесследно исчезали. Две из них до сих пор не обнаружены.

Жителя Богородской области обвинили в убийствах и изнасилованиях, жертв всё еще ищут Источник: личная страница подозреваемого, соцсети

Психологи пришли в ужас после беседы с 9-летним ребенком. Специалисты выяснили, что он был свидетелем жутких сцен изнасилования своих нянь. О жертвах MSK1.RU рассказали в отдельном материале. В России выросло число террористических преступлений Количество зарегистрированных в России преступлений террористического характера за 9 месяцев 2025 года составило 4467, зафиксирован новый максимум за последние годы. Об этом говорится в отчете МВД. Преступления террористического характера включают в себя не только теракты, но и содействие террористической деятельности, публичные призывы к ней и финансирование. К ним же относятся захват заложников, организация террористического сообщества или организации и участие в них, а также несообщение о готовящихся преступлениях террористической направленности. К преступлениям экстремистской направленности относятся те, что были совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. В Африке похитили сотни детей из католической школы В католической школе Святой Марии на западе Нигерии похитили 303 ученика и 12 преподавателей. Об этом заявил глава Ассоциации христиан африканской страны Булуса Йоханну. Всего в школе находилось 629 учащихся. Как сообщает портал The Cable, президент Нигерии Бола Тинубу отменил поездку на саммит G20 в ЮАР. В нескольких нигерийских штатах закрыли все учебные заведения из соображений безопасности. Ранее аналогичный инцидент произошел в населенном пункте Мага, штат Кебби, где бандиты захватили 24 школьника. Кроме того, преступники атаковали церковь в городе Экити штата Квара в ночь с 18 на 19 ноября. Они открыли беспорядочный огонь по прихожанам. 5 верующих убили, 38 похитили. За них потребовали выкуп в размере 3,8 миллиарда найр (2,6 миллиона долларов). В ХМАО взорвался продуктовый супермаркет В Сургуте (ХМАО) прогремел взрыв в крупном продуктовом магазине. После этого начался сильный пожар. Пострадало несколько человек.

К-ИНФОРМ СУРГУТ / Telegram

Сначала огонь охватил пристрой к магазину, а затем перекинулся на основное здание, произошло обрушение кровли. Спасатели вывезли с территории 40 газовых баллонов, чтобы снизить риск взрыва и распространения огня, передает 86.RU. Власти решили дать поблажку девятиклассникам, которые завалили экзамен Девятиклассники, которые завалили основной государственный экзамен (ОГЭ), смогут поступить на бюджетные места в колледжи и техникумы. Соответствующий закон Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях. Раньше же такие школьники были предоставлены сами себе еще год до пересдачи. Им везде был закрыт путь: в колледжи и техникумы, в десятый класс. Это значит, что при неудачной попытке сдачи ОГЭ школьники смогут покинуть двери школы и начать профессиональное обучение. По его итогам они подготовятся к пересдаче и смогут начать работать по специальности. То есть год будет потрачен с пользой. Новая программа даст возможность получить как аттестат, так и «корочки» о профессии. Регионы сами будут определять список профессий, которые можно будет получить бесплатно, и выбирать учебные заведения. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Подробнее о новом законе — в материале. Овечкин установил два новых рекорда в НХЛ одной шайбой Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд по числу победных шайб в домашних матчах в регулярных чемпионатах и плей-офф. В ночь на вторник его команда обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 2:1. Овечкин отличился на 22-й минуте и довел число победных голов на домашнем льду до 81. Ранее капитан «Кэпиталз» делил лидерство с чехом Яромиром Ягром (по 80 голов). Также его шайба в ворота гостей позволила хоккеисту достичь 442 голов, забитых на домашней арене Capital One Arena в матчах НХЛ. Таким образом, он превзошел прежний рекорд Горди Хоу (441 шайба на старом стадионе Детройта) и стал новым лидером лиги по голам на одной арене за всю историю. Утильсбор хотят отменить, но не для всех В России хотят отменить утильсбор для некоторых автомобилей. В первую очередь это коснется газомоторного транспорта. Сейчас это предложение специалисты обсуждают в ведомствах. В Минэнерго объяснили, что таким образом хотят улучшить транспорт, который работает на метане. В плане по развитию энергетики до 2050 года говорится, что нужно в 13 раз больше использовать метан как топливо для машин. Пока правительство России одобрило план развития рынка этого топлива до 2035 года. Скоро в России будут производить 528 тысяч машин на газу, а еще под него хотят переоборудовать 525 тысяч автомобилей. Как прошел конкурс «Мисс Вселенная — 2025» В Таиланде состоялся финал конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2025». К сожалению, «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза не вошла в топ-30 финалисток. Анастасия жила в Таиланде с начала ноября. Она участвовала в мероприятиях, приуроченных к конкурсу: съемках с партнерами, званых ужинах, дефиле в купальниках и национальных костюмах.

В начале конкурса Анастасии надо было выйти на сцену и представить, откуда она

После того как россиянка выбыла из первого тура, отбор участниц оказался еще более жестким. После дефиле в купальниках осталось лишь 12 конкурсанток, потом всего 5. Финал конкурса оказался для девушек очень волнительным. Жюри сделало неожиданный для всех выбор в пользу представительницы из Мексики — 25-летней Фатимы Бош. Именно ей досталась победа в конкурсе и титул Мисс Вселенная — 2025. Обойти красавиц со всего мира Фатиме не помешал и недавний скандал с организатором конкурса.

fatimaboschfdz / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Второе место заняла представительница Таиланда Правенар Сингх. В первой пятерке оказались также представительницы Венесуэлы, Филиппин и Кот-д’Ивуара — Стефани Абасали, Ахтиса Манало и Оливия Ясе. За финалом мы следили в режиме онлайн. Госдума приняла бюджет на следующий год Госдума приняла проект бюджета РФ в третьем чтении. Впереди еще его утверждение Советом Федерации, а после — подписание президентом страны Владимиром Путиным.

Расходы растут, а доходы за ними не поспевают

В 2026 году доходы бюджета составят 40,28 триллиона рублей, то есть страна заработает на 10 миллиардов меньше, чем в 2025 году. А вот потратить планируют сильно больше (на 2,6 триллиона рублей), чем годом ранее, — 44,06 триллиона.

На самом деле часть денег Минфина в итоге окажется в других ведомствах

Больше всего денег страна заработает с оборотных налогов: НДС, акцизы и пошлины принесут в бюджет 20,36 триллиона рублей. Еще 9,2 триллиона рублей принесут налоги на доходы, доходы от использования имущества, прочие рентные доходы и утильсбор. Нефтегазовые доходы — на третьем месте с показателем в 8,9 триллиона рублей. Подробнее о том, сколько денег дадут каждому ведомству и на что они будут потрачены, рассказали в отдельном материале. Насколько вырастет минимальная зарплата, а за ней и выплаты Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года вырастет до 27 093 рублей. Этот размер утвердила Госдума вместе с бюджетом страны.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

Повышение МРОТ коснется тех, чья зарплата напрямую привязана к «минималке». По закону, если сотрудник работает на полную ставку, его зарплата не может быть меньше установленного показателя. Это значит, что всем, кто получает меньше 27 093 рублей, с 1 января будут обязаны поднять зарплату. Вырастут и другие выплаты от работодателя. Среди них, например, оплата больничного листа. В 2026 году минимальная дневная выплата по больничному вырастет на 94 рубля — с 873 до 967 рублей без учета региональных коэффициентов. Кроме этого, изменится и ряд социальных выплат: пособия по беременности и родам — максимальная сумма 955 838 рублей вместо 794 355 рублей (за 140 дней отпуска при одноплодной беременности без осложнений);

по уходу за ребенком — максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан вырастет с 69 тысяч рублей до 83 тысяч рублей. Россияне стали в разы богаче Уровень бедности в России за 30 лет снизился в 3 раза. Об этом сообщили в Президентской академии РАНХиГС. «За 30 лет бедность в России снизилась почти втрое, а за последние 10 лет — более чем в полтора раза, с 13,3 до 7%», — говорится в исследовании. С учетом инфляции общие доходы россиян выросли на 8 процентных пунктов. Однако в то же время отставание пенсий от уровня зарплат выросло на 2 процентных пункта по итогам первого полугодия 2025 года, пишет РИА Новости. Воду в Венеции окрасили в ярко-зеленый цвет Климатические активисты из движения Extinction Rebellion в субботу вновь окрасили воды главной водной артерии Венеции — Большого канала (Гранд-канала) в ярко-зеленый цвет под лозунгом «Остановите экоцид», говорится в сообщении движения в соцсети Х. Как сообщает издание Corriere del Veneto, одной из участниц оказалась шведская активистка Грета Тунберг. Помимо Венеции, аналогичные акции прошли в 9 крупных итальянских городах. Загадочное исчезновение россиянки в Турции обросло новыми подробностями В деле о загадочном исчезновении 41-летней петербурженки Ирины в Турции появились новые детали. Местная полиция обнаружила тело неизвестной женщины с украшениями, принадлежавшими пропавшей. В Турцию для поисков прилетел брат Ирины. Он был на опознании. Тело, извлеченное из воды, принадлежало иностранке — лысой женщине в чужой одежде, с проблемами с зубами и шрамами, которых у Ирины не было. Однако серьги на ней принадлежали россиянке.

Фото сережек 112 / Telegram